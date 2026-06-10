Dale al play y disfruta del momentazo de los concursantes de 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuenta su mala experiencia para sacarse el carné de conducir

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Xuso Jones se dirige a Madrid, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para intentar encontrar a la persona que luchará por hacerse con los 50.000 euros de premio. Como si fuese a él a quién estaban esperando, aparece una simpática pareja de hermanos, Pablo y Ramón, jubilados de 66 años, que no han dudado en apuntarse a esta gran aventura. Los concursantes han compartido muchas curiosidades y hablan de las veces que les han confundido por ser gemelos.

Con una entrada por todo lo alto y cautivando el corazón del presentador del programa, los participantes comienzan su trayectoria sacando a la luz muchas anécdotas que tienen por el hecho de ser gemelos. En especial, han recordado un momento en el que una de sus mujeres se confundió de hermano. Después de que Ramón anulara una cita para salir de fiesta, Manoli fue a su casa para pedirle explicaciones a su pareja, pero se encontró con Pablo: “Le dio una bronca…”.

Sin parar de reír, los concursantes de ‘Lo sabe, no lo sabe’ han contado todo tipo de experiencias similares, dándole la razón al presentador, quien asegura que son “una gota de agua”. Además, han hablado de la tan conocida conexión entre hermanos gemelos, haciendo referencia a llamadas que se hacen al mismo tiempo o acontecimientos que les suceden a la vez: “Me operaron de una fístula y, a los veinte días, lo operaron a él”.