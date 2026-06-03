Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuenta su mala experiencia para sacarse el carné de conducir

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Xuso Jones se desplaza hasta Madrid, junto con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la persona que luchará por conseguir hacerse con los 50.000 euros de premio. Allí, no puede evitar fijarse en Kafheina, una joven de 21 años, con una llamativa apariencia que ha despertado la curiosidad en el murciano. Tanto es así que, durante su trayectoria en el programa, habla sobre su innovador estilo de vestir y comparte todos los planes que tiene al respecto.

El presentador del programa paseaba por las calles de Madrid con la misión de saber qué escuchan los viandantes por la calle mientras van andando y no se lo ha pensado dos veces cuando ha visto a la participante. Después de conocer la esperada respuesta, el murciano no ha dudado en hacer referencia a su característico ‘look’: “Vas ideal”.

“Estoy llevando un estilo propio que estoy intentando poner de moda”, comienza explicando la concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’. La joven habla de su proyecto como creadora de contenido y explica en qué se inspira para llevar a cabo su original estilo: “Intento mezclar un poquito de subculturas, todo lo que sea colorido y otaku, todo lo que vea con un muñequito”.

“Intento hacer un poco de todo, pero especialmente, hago cosas frikis y de ropa para que la gente se vista como quiera”, explica. Además, Kafheina aclara el origen de su característico nombre: “Llevo siete años ya con él”. La concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ consigue llegar a la pregunta final con 1.000 euros y decide plantarse con ellos.