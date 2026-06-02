Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ somete a Xuso Jones a un examen de inglés

La estrategia de un seguidor de ‘Lo sabe, no lo sabe’ para hacer ganar a la concursante

Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

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Xuso Jones se desplaza hasta Jaén, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, con muchas ganas de encontrar a la persona que intentará hacerse con los 50.000 euros de premio. Allí, se queda impactado con el acento de Joanne, una profesora de 63 años, a la que no duda en hacer participante. Pero antes de comenzar su trayectoria en el programa, la concursante somete a Xuso Jones y al equipo a un examen de inglés. ¿Conseguirán salir airosos?

Con su desparpajo habitual, el presentador del programa comienza a hablar en inglés al descubrir que la participante es londinense. Sin embargo, el murciano no se queda ahí y, junto a un compañero del equipo, intenta contestar a una serie de preguntas: “Vamos a hacer una pequeña clase de inglés”. Xuso Jones vive un divertido momento junto a la Joanne y a su compañero Carlos y demuestra cuál es realmente su nivel de inglés.

Tras ello, el creador de contenido ha querido saber todos los detalles sobre la historia de Joanne y el motivo por el que lleva viviendo en Jaén 40 años: “Iba a venir un año y terminé montando mi propio negocio, no me lo creo”. La concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ también ha comparado el tiempo que hace en España con el de su ciudad natal y se sincera sobre una de sus cosas favoritas: “El clima es bastante mejor y la comida es fenomenal”. A pesar de la ilusión con la que ha vivido el concurso, y haber llegado a la pregunta final con 600 euros, Joanne decide jugárselo todo y lo pierde.