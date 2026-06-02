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Ocho años después de la moción de censura que cambió la política española, llega ahora una confesión inesperada de Pablo Iglesias, quien asegura haber engañado al PNV y a Ciudadanos para hacer posible la caída de Mariano Rajoy y facilitar la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Según el exlíder de Podemos, el objetivo fue convencer a todos de que la moción desembocaría en nuevas elecciones, algo que finalmente nunca ocurrió.

Sin embargo, esta versión no convence a ninguno de los implicados. Albert Rivera ha desmentido las palabras de Iglesias, recordando que su partido votó en contra de la moción de censura y que, de haber existido tal engaño, el resultado habría sido diferente. Incluso el líder del PNV respondió públicamente en redes sociales.

Pablo Fernández: " La política consiste en seducir, convencer y lograr tus objetivos"

'En boca de todos' aborda este asunto con Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, y Ramón Espinar, analista político y exmiembro del partido. Espinar opina sobre el supuesto engaño: "El PNV no vota esa moción de censura si no quiere hacerlo. Mi impresión sobre Pablo, a quien creo conocer bien, es que es una persona con muchas virtudes políticas, muy inteligente y capaz, pero tiene el defecto de creer que todo el mundo es tonto, es un deje que tiene de aprendiz de brujo".

Por su parte, Pablo Fernández defiende el papel de Iglesias como impulsor de la moción: "Pablo Iglesias fue quien habló con Junts y con el PNV. La política consiste en seducir, convencer y lograr tus objetivos".