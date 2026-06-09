Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Un concursante cuenta la surrealista manera en la que conoció a su pareja

Compartir







Xuso Jones se viaja hasta Madrid, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para localizar a la persona correcta que intentará conseguir los 50.000 euros de premio. Mientras iba andando por las calles madrileñas, el murciano es interceptado por Regli, una jubilada de 70 años, seguidora del programa con una gran historia a sus espaldas. Sin pensárselo dos veces, la convierte en concursante y acaba contándole la amistad que tenía con la sobrina de Federico García Lorca.

Durante su trayectoria por el programa, la participante ha hablado sobre su faceta dicharachera y extrovertida, algo que le ha servido para acumular grandes experiencias. Pasando por uno de los lugares de las calles de Madrid, la concursante ha echado la vista atrás para hablar de la relación que tuvo con la sobrina de Federico García Lorca y cómo comenzó su amistad: “Bajaba, se sentaba solita y un día le dije que se sentara conmigo”.

La concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuenta cómo “desde allí” su vínculo se hizo más estrecho, hasta el punto de tener un bonito gesto con ella: “Escribió dos o tres libros y me los dedicó”. Bajo la atenta mirada del presentador, Regli asegura que es una persona que saluda “a todo el mundo” y habla de lo mucho que se ha perdido esta costumbre. “Te pasan cosas que no le pasan a nadie por preguntar y ser tan amable”, asegura Xuso Jones.