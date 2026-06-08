Dale al play y disfruta del momentazo del concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

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Xuso Jones se desplaza hasta Zamora, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para intentar encontrar a la persona adecuada que luchará por hacerse con los 50.000 euros de premio. El murciano no se lo piensa dos veces cuando ve a Ángel, un veterinario de 57 años, que va a buscar a su novia y que llama la atención del presentador por su gran elegancia. Durante su recorrido por el programa, el concursante cuenta la surrealista manera en la que conoció a su pareja.

Una vez ha comenzado su rumbo por el concurso, Ángel explica que le gustaría gastar el dinero del premio en un gran viaje junto a su pareja. El concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuenta que es una relación de dos años y que se encuentran “en la fase divertida” de su romance. El veterinario cuenta su curiosa historia de amor y la estrambótica forma en la que se vieron por primera vez: “Fue una situación bastante cómica entre ella, mi tatuadora y yo”.

El concursante del programa ha explicado cómo, cuando iba a hacerse un tatuaje en honor a su abuela, su padre y su madre, se encontró con una pintoresca circunstancia y, posteriormente, dio pie al romance que mantiene en la actualidad. “Gracias a ese tatuaje, conocí a mi pareja, estoy convencido de que ellos me la trajeron”, asegura.

Pero la presencia de Sara la participación de su pareja en el programa ha ido mucho más allá de contar su historia de amor. Tras fallar una pregunta, se pone en juego el comodín de la llamada y no duda en recurrir a su pareja para que le ayude a resolverla. Sin embargo, después de pensárselo mucho, no consigue acertar la pregunta. El veterinario llega a la pregunta multiplicadora con 400 euros y consigue hacerse con 1.600.