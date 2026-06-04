Dale al play y disfruta del momentazo del concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ habla sobre su innovador estilo de vestir

Compartir







Xuso Jones se dirige hacia Linares, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para tratar de localizar a la persona que intentará conseguir los 50.000 euros de premio. El murciano tiene claro a quién quiere buscar y es que es una persona que ha estado muy presente durante el programa. Finalmente, encuentra a Ginés, un jubilado de 73 años, que deja sin palabras a Xuso Jones tras sacar a bailar a una viandante después de acertar la pregunta.

“Es famoso en Linares, ya ha salido más veces en el programa y ha hecho bastantes cameos”, comienza anunciando el presentador. Después de hacer varias apariciones, el hombre consigue hacerse concursante y comienza una trayectoria de lo más variopinta. Ginés, que ha conquistado al presentador con su carisma, ya deja entrever, desde el primer momento, su arte con el baile.

Llega el momento de que el concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ se enfrente a una de las últimas preguntas del programa y no se espera de qué se trata: “Marina ha comprado una Empanada de atún y la ha dividido en 24 trozos. Si reparte 2/4 entre sus amigos, ¿cuántos trozos de empanada le quedan?”. Mientras va caminando en busca de la persona indicada para contestar, asegura que tiene que ser “alguien que pueda ser bueno calculando”.

Ginés no se lo piensa dos veces cuando ha visto a Tamara. Tras hacerle la pregunta, la viandante responde rápidamente, pero hace una confesión que deja completamente descolocado al participante: “Soy de letras”. Sin embargo, la viandante acierta la pregunta y Ginés no duda en sacarla a bailar una bachata que deja a todos los presentes impactados.