Xuso Jones vuelve a encontrarse con Luisi, de 'Las Supremas de Móstoles', en 'Lo sabe, no lo sabe'

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Hace tan solo unas semanas, Xuso Jones se encontró con Luisi, componente del grupo musical 'Las Supremas de Móstoles', en un centro comercial y la invitó a concursar en 'Lo sabe, no lo sabe'. Ahora, se han vuelto a ver en el mismo lugar y han recordado juntos cómo le fue a la cantante en el programa de Cuatro, del que se llevó 200 euros "para un buen cocido".

En esta ocasión, Luisi le ha confesado a Xuso que le gustaría concursar por Móstoles con sus hermanas, las otras integrantes de su grupo. "¡Me encantaría!", le ha confesado el presentador. Laura, la concursante que estaba participando en ese momento, ha comentado que la artista le ha parecido muy "maja". ¡Dale al play al vídeo que encabeza el artículo para ver la secuencia al completo!

Otro momentazo del programa

En 'En boca de Xuso', el presentador de 'Lo sabe, no lo sabe' se ha puesto el resto de encontrar talentos desconocidos que le sorprendan y el primero en dejarle con la boca abierta ha sido Chete, un miembro del equipo del programa, que le ha confesado que sabe llamar al papagayo lechuza oriental.

Anónimos que se ha encontrado en el centro comercial también le han dejado muy sorprendido y finalmente ha escogido a Laura, experta en imitar los ladridos, para concursar en 'Lo sabe, no lo sabe'. Puedes ver todos los talentos ocultos que ha descubierto Xuso Jones en el vídeo de arriba, ¡dale al play!