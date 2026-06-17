El original recibimiento del equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' a Xuso Jones en Cartagena: "Lleno de sorpresas"
El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' ha llegado a Cartagena y han visitado el Teatro Romano de la ciudad
Xuso Jones vuelve a encontrarse con Luisi, de 'Las Supremas de Móstoles', en 'Lo sabe, no lo sabe'
Puedes ver todos los programas de 'Lo sabe, no lo sabe' en Mediaset Infinity
En el programa de 'Lo sabe, no lo sabe' el equipo se ha desplazado hasta Cartagena y le ha dado la bienvenida a Xuso Jones en el conocido Teatro Romano de la ciudad, donde el presentador y varios miembros de su equipo han simulado representar una función, como puedes ver en el vídeo que encabeza el artículo.
En Cartagena, Xuso Jones ha invitado a concursar a Carmen, una auxiliar de enfermería que se ha mostrado encantada con la idea de participar en el programa de Cuatro. Juntos han recorrido calles de la ciudad buscando a viandantes dispuestos a ayudarle a ganar más dinero.
El reivindicativo mensaje de Xuso Jones
Carmen le ha contado al presentador que nació en Granada pero que se mudó a Cartagena con sus padres cuando tenía cinco años debido a la profesión de su padre. Ante el interés de Xuso, le ha explicado más acerca de su profesión, revelándole que trabaja cuidando a personas mayores en sus casas y que antes lo hacía en residencias, pero que prefirió trabajar en domicilios a raíz de la pandemia del covid.
El presentador ha reivindicado el trabajo de Carmen: "Qué importante es el cuidado a las personas mayores y qué importante es el cuidado en las residencias, que es un trabajo muy duro, muy laborioso y que cuida de todos nuestros mayores, es espectacular".