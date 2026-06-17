El original recibimiento del equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' a Xuso Jones en Cartagena

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En el programa de 'Lo sabe, no lo sabe' el equipo se ha desplazado hasta Cartagena y le ha dado la bienvenida a Xuso Jones en el conocido Teatro Romano de la ciudad, donde el presentador y varios miembros de su equipo han simulado representar una función, como puedes ver en el vídeo que encabeza el artículo.

En Cartagena, Xuso Jones ha invitado a concursar a Carmen, una auxiliar de enfermería que se ha mostrado encantada con la idea de participar en el programa de Cuatro. Juntos han recorrido calles de la ciudad buscando a viandantes dispuestos a ayudarle a ganar más dinero.

El reivindicativo mensaje de Xuso Jones

Carmen le ha contado al presentador que nació en Granada pero que se mudó a Cartagena con sus padres cuando tenía cinco años debido a la profesión de su padre. Ante el interés de Xuso, le ha explicado más acerca de su profesión, revelándole que trabaja cuidando a personas mayores en sus casas y que antes lo hacía en residencias, pero que prefirió trabajar en domicilios a raíz de la pandemia del covid.

El presentador ha reivindicado el trabajo de Carmen: "Qué importante es el cuidado a las personas mayores y qué importante es el cuidado en las residencias, que es un trabajo muy duro, muy laborioso y que cuida de todos nuestros mayores, es espectacular".