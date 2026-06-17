Logo de cuatrocuatro
Logo de Lo sabe, no lo sabeLo sabe, no lo sabe
Lo sabe, no lo sabe

El original recibimiento del equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' a Xuso Jones en Cartagena: "Lleno de sorpresas"

El original recibimiento del equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' a Xuso Jones en Cartagena
Xuso Jones y el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' en el Teatro Romano de Cartagena. Cuatro
Compartir

En el programa de 'Lo sabe, no lo sabe' el equipo se ha desplazado hasta Cartagena y le ha dado la bienvenida a Xuso Jones en el conocido Teatro Romano de la ciudad, donde el presentador y varios miembros de su equipo han simulado representar una función, como puedes ver en el vídeo que encabeza el artículo.

En Cartagena, Xuso Jones ha invitado a concursar a Carmen, una auxiliar de enfermería que se ha mostrado encantada con la idea de participar en el programa de Cuatro. Juntos han recorrido calles de la ciudad buscando a viandantes dispuestos a ayudarle a ganar más dinero.

PUEDE INTERESARTE

El reivindicativo mensaje de Xuso Jones

Carmen le ha contado al presentador que nació en Granada pero que se mudó a Cartagena con sus padres cuando tenía cinco años debido a la profesión de su padre. Ante el interés de Xuso, le ha explicado más acerca de su profesión, revelándole que trabaja cuidando a personas mayores en sus casas y que antes lo hacía en residencias, pero que prefirió trabajar en domicilios a raíz de la pandemia del covid.

Xuso Jones reivindica la importancia del trabajo de Carmen cuidando a personas mayores
Xuso Jones reivindica la importancia del trabajo de Carmen cuidando a personas mayores
PUEDE INTERESARTE

El presentador ha reivindicado el trabajo de Carmen: "Qué importante es el cuidado a las personas mayores y qué importante es el cuidado en las residencias, que es un trabajo muy duro, muy laborioso y que cuida de todos nuestros mayores, es espectacular".

Temas