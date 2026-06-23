La conversación telefónica de la madre de Paula, concursante de 'Lo sabe, no lo sabe', con Xuso Jones: "No me lo puedo creer"
Paula ha llamado a su madre, fan de 'Lo sabe, no lo sabe', para decidir si juega la pregunta multiplicadora
La emoción de Leandro, miembro del equipo de 'Lo sabe, no lo sabe', al descubrir que dará el pregón en las fiestas de Cieza
Todos los programas de 'Lo sabe, no lo sabe' están disponibles en Mediaset Infinity
Paula es tan fan de 'Lo sabe, no lo sabe' que al saber que el equipo iba a grabar en su ciudad ha salido a la calle en su búsqueda con el objetivo de convertirse en concursante y llevarse un dinero para casa. A sus 42 años, estudia Trabajo Social y está haciendo las prácticas en una casa de acogida que gestiona la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Le ha contado todo eso a Xuso Jones mientras recorrían juntos las calles en busca de viandantes que ayudasen a Paula a obtener 1.000 euros, cifra con la que se ha podido plantar. Ante la oferta de jugar la pregunta multiplicadora, la concursante ha optado por llamar a su madre, que es gran fan del programa, para pedirle consejo.
Su madre se ha quedado muy sorprendida al coger la llamada y escuchar la voz de Xuso Jones. "Qué fuerte, no me lo puedo creer", comentaba Carmen, que le recomendaba a su hija que se plantase con los 1.000 euros. Para descubrir si Paula ha seguido su consejo, ¡dale al play al vídeo que encabeza el artículo!