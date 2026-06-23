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Paula es tan fan de 'Lo sabe, no lo sabe' que al saber que el equipo iba a grabar en su ciudad ha salido a la calle en su búsqueda con el objetivo de convertirse en concursante y llevarse un dinero para casa. A sus 42 años, estudia Trabajo Social y está haciendo las prácticas en una casa de acogida que gestiona la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Le ha contado todo eso a Xuso Jones mientras recorrían juntos las calles en busca de viandantes que ayudasen a Paula a obtener 1.000 euros, cifra con la que se ha podido plantar. Ante la oferta de jugar la pregunta multiplicadora, la concursante ha optado por llamar a su madre, que es gran fan del programa, para pedirle consejo.

Su madre se ha quedado muy sorprendida al coger la llamada y escuchar la voz de Xuso Jones. "Qué fuerte, no me lo puedo creer", comentaba Carmen, que le recomendaba a su hija que se plantase con los 1.000 euros. Para descubrir si Paula ha seguido su consejo, ¡dale al play al vídeo que encabeza el artículo!