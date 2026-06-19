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El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' lleva meses pidiendo que Leandro Cayuela, uno de sus miembros, se convierta en el pregonero de las fiestas de su ciudad natal, Cieza, situada en la Región de Murcia. Leandro siempre ha dicho que le haría mucha ilusión y, tras meses persiguiendo este objetivo, el equipo del programa le ha comunicado que va a cumplir su sueño.

Los encargados de darle la noticia han sido Xuso Jones, presentador de 'Lo sabe, no lo sabe', y Tomás Antonio Rubio Carrillo, alcalde de la ciudad. Para Leandro ha sido una gran sorpresa porque sus compañeros le habían entretenido para que no sospechase nada y su reacción ha sido de incredulidad y pura alegría, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

"¡Es que no me lo creo!", confesaba Leandro al descubrirlo, mientras sus compañeros aplaudían y mostraban pancartas con su cara: "¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba de verdad!".