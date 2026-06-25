La emoción de la abuela del Leandro al descubrir que va a ser pregonero de las fiestas de Cieza

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Hace unos días, Xuso Jones se unió al alcalde de Cieza, Tomás Antonio Rubio Carrillo, para comunicarle a Leandro Cayuela, miembro del equipo de 'Lo sabe, no lo sabe', que habían conseguido convertirlo en el pregonero de las fiestas de su ciudad natal en 2026. Una noticia que emocionó mucho al ciezano, que siempre había soñado con dar el pregón de su tierra.

Ahora ha llegado turno de que el presentador del programa de Cuatro le comunique la noticia a la abuela de Leandro, que se ha puesto muy contenta nada más ver a Xuso. "Eres muy guapo", le ha dicho al influencer, que se ha lanzado a darle un abrazo y a contarle que tenía que anunciarle algo que le iba a hacer mucha ilusión.

Como puedes ver en el grupo que encabeza este artículo, la abuela de Leandro se ha emocionado y ha levantado los brazos en señal de victoria, tras lo cual se ha abrazado tanto a Xuso como a su nieto. Un momento de lo más emotivo en el que también estaban presentes la madre y la tía de Leandro, que le han hecho al presentador entrega de una cesta con melocotones, un producto muy típico de Cieza.