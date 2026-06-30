Diego José alucina al descubrir que se juega 29.000 euros en 'Lo sabe, no lo sabe'

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Diego José, concursante de Cieza, ha ganado 1.000 euros y Xuso Jones le ha propuesto jugárselos y multiplicarlos con la pregunta multiplicadora. "Siempre he dicho lo mismo: que para poca salud, ninguna, ¡que me lo juego!", ha comentado el concursante de 'Lo sabe, no lo sabe', que ha escogido el sobre del centro, que es el que contenía el x29, lo que le planteaba la posibilidad de ganar 29.000 euros.

Una cifra que le ha hecho quedarse muy sorprendido. "¡Qué responsabilidad!", repetía al saber que podía llevarse la mayor cifra de dinero que ha entregado nunca el programa, que en los dos últimos años ha repartido dos millones de euros entre decenas de viandantes.

Xuso Jones le ha explicado que para llevarse a casa ese dinero tenía que encontrar a una persona que supiera completar el nombre y apellido de la expresión que se popularizó en los 80: "No te enrolles...". Diego José ha admitido que él no sabía la respuesta y ha escogido para resolverla a una conocida de Cieza, que ha accedido a intentar resolverla, como puedes ver en el vídeo que encabeza el artículo, ¡dale al play!