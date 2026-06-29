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Xuso Jones se ha encontrado por las calles de Murcia con Marita y Mar, abuela y nieta dispuestas a interrumpir su jornada de compras para participar en 'Lo sabe, no lo sabe'. Lo primero que le han contado es que lo hacen todo juntas porque Mar vive en casa de su abuela desde que tenía seis meses, momento en el que su madre murió y su madre y ella se trasladaron al hogar de Marita.

Abuela y nieta han ido buscando a viandantes por las calles de Murcia para ganar un dinero que han querido jugarse en la pregunta multiplicadora. El azar ha hecho que escojan el sobre de x40, lo que ha hecho que se jueguen 24.000 euros; una cifra que les ha dejado totalmente sorprendidas y muy ilusionadas ante la idea de volver a casa con ese dineral.

Xuso Jones les ha explicado que tenían que encontrar a una persona que no supiera qué objeto de oficina aparece en el icono que se clica para borrar una imagen en la galería de fotos del móvil. En el vídeo que encabeza el artículo puedes ver a quién han escogido y si les ha ayudado a ganar 24.000 euros, ¡dale al play!