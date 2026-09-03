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En este arranque de temporada de 'Lo sabe, no lo sabe', Xuso Jones ya ha recibido a dos madrinas y las dos han jugado desde Benidorm: la humorista Ana Brito decidió darle el dinero a las personas a las que escogía como ayudantes y Noemí Salazar, integrante de 'Los Gipsy Kings', ha ido acompañando a José, un profesor jubilado de Leganés al que ha elegido para concursar.

Antes de comenzar a jugar con José, la exconcursante de 'GH VIP' le ha contado a Xuso Jones que Benidorm es una ciudad importante en su historia de amor con Antón Suárez, su marido y padre de sus dos hijos. La madrileña ha recordado que se hizo conocida por aparecer en 'Palabra de gitano' explicando en qué consiste el 'roneo', pero ha comentado que no explicó que nada más de su 'roneo' con el cantaor, por lo que se ha animado a contar que fue en Benidorm donde decidió darle su número al que es ahora su marido.

La influencer ha explicado que durante ocho meses solo habló con Antón por Tuenti, una red social, porque se resistía a darle su número de teléfono, pero cuando ella se fue de vacaciones a Benidorm, él fue hasta la ciudad alicantina para darle una sorpresa y demostrarle que le gustaba: "Yo ahí vi que era un acto de amor y le di mi teléfono, entonces aquí empezó mi relación con Antón".