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Pilar y Cristi son tía y sobrina. Se han encontrado con Xuso Jones por Benidorm y han aceptado concursar juntas en 'Lo sabe, no lo sabe', donde han llegado a conseguir 600 euros que el presentador les ha ofrecido jugarse en la pregunta multiplicadora. Las concursantes no lo han dudado y han decidido seguir jugando porque su deseo era conseguir más dinero para irse de viaje en familia y para sufragar la boda de Cristi.

Su sorpresa ha llegado cuando Xuso ha abierto el sobre y han descubierto que podían multiplicar los 600 euros por 34, lo que significa que podían llevarse 20.400 euros si elegían a una persona que no supieran cómo se le llaman a los padres de tus abuelos, pero si escogían a alguien y sí sabía la respuesta solo se llevarían a casa la camiseta del programa.

"¡Que me da algo!", ha exclamado Cristi al conocer la cifra que se podía llevar junto a su tía, que se mostraba totalmente sorprendida por la suerte que habían tenido en la elección del sobre en la pregunta multiplicadora. ¡Para descubrir si se han llevado el dinero dale al play al vídeo que encabeza el artículo!