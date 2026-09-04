Samuel, primer sacerdote en concursar en 'Lo sabe, no lo sabe', habla de su vocación

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'Lo sabe, no lo sabe' se ha desplazado hasta Alcalá de Henares, ciudad universitaria, para escoger a algún estudiante al que le apeteciera concursar pero Xuso Jones se ha acabado encontrando con Samuel, un sacerdote de 39 años que se ha convertido así en el primer sacerdote en convertirse en concursante del programa de Cuatro.

Durante su paseo por las calles más céntricas de la localidad madrileña, Samuel le ha contado a Xuso que se encarga de ser formador en el seminario: "Acompaño a los jóvenes que han recibido también esta llamada para confirmarla y prepararse para dar el paso definitivo algún día si tienen que ser sacerdotes".

También le ha explicado cómo nació su vocación sacerdotal en sus años universitarios: "Necesitaba ver dónde mi corazón estaba más descansado, más en paz y, sobre todo, para quién iba a ser mi corazón y yo entendí que entregárselo a Dios, al Señor, a Jesucristo era una apuesta segura".