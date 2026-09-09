Xuso Jones vive un inesperado incidente con una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’

Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante 'Lo sabe, no lo sabe'

Unos concursantes de ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuentan cómo iniciaron una relación a distancia y su reacción al conocerse

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Xuso Jones se dirige hacia Castellón, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para intentar encontrar a la persona indicada que tratará de llevarse a casa el premio de hasta 50.000 euros. Sin embargo, en esta ocasión, Mariló, una jubilada de 73 años, ha sido la que se ha acercado a él y no ha dudado en deshacerse en halagos con el presentador. Pero, durante un momento, el murciano vive un inesperado incidente con la participante y ha terminado en un estallido de risas.

El presentador y la futura concursante se presentaban y compartían algunas confidencias sin esperarse lo que estaba a punto de suceder. Durante su conversación, el murciano se ha dado cuenta de que se acercaba una moto a baja velocidad hacia ellos y, tirando del humor que le caracteriza, ha comenzado a gritar: “¡Ay que nos atropellan, que nadie atropelle a mi Mariló preciosa!”. La dantesca escena ha provocado un estallido de risa en la concursante, el motorista y todos los que observan la escena.

“¡Menudo susto! Le he salvado la vida a esta mujer”, asegura Xuso Jones. Sin embargo, este momento les ha unido mucho más de lo que Mariló se piensa y el presentador lanza una proposición: “Le voy a ofrecer una cosa después de haberle salvado la vida”. Finalmente, se convierte de manera oficial en concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ y protagoniza una trayectoria plagada de suerte que decide terminar plantándose con 1.000 euros conseguidos.