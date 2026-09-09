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Xuso Jones vive un inesperado incidente con una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’: “Le he salvado la vida”

Xuso Jones vive un inesperado incidente con una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’
Xuso Jones vive un inesperado incidente con una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’. cuatro.com
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Xuso Jones se dirige hacia Castellón, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para intentar encontrar a la persona indicada que tratará de llevarse a casa el premio de hasta 50.000 euros. Sin embargo, en esta ocasión, Mariló, una jubilada de 73 años, ha sido la que se ha acercado a él y no ha dudado en deshacerse en halagos con el presentador. Pero, durante un momento, el murciano vive un inesperado incidente con la participante y ha terminado en un estallido de risas.

El presentador y la futura concursante se presentaban y compartían algunas confidencias sin esperarse lo que estaba a punto de suceder. Durante su conversación, el murciano se ha dado cuenta de que se acercaba una moto a baja velocidad hacia ellos y, tirando del humor que le caracteriza, ha comenzado a gritar: “¡Ay que nos atropellan, que nadie atropelle a mi Mariló preciosa!”. La dantesca escena ha provocado un estallido de risa en la concursante, el motorista y todos los que observan la escena.

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“¡Menudo susto! Le he salvado la vida a esta mujer”, asegura Xuso Jones. Sin embargo, este momento les ha unido mucho más de lo que Mariló se piensa y el presentador lanza una proposición: “Le voy a ofrecer una cosa después de haberle salvado la vida”. Finalmente, se convierte de manera oficial en concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ y protagoniza una trayectoria plagada de suerte que decide terminar plantándose con 1.000 euros conseguidos.

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