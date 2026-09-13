Cuarto Milenio 13 SEP 2026 - 22:30h.

Enrique de Vicente y Javier Sierra desentrañan los mitos, los relatos silenciados y las figuras más enigmáticas de Ceuta

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La nueva temporada de ‘Cuarto milenio’ arranca recuperando una de sus secciones más emblemáticas y seguidas por la audiencia del programa: ‘El alma de las ciudades’. En esta vibrante etapa, el histórico colaborador Enrique de Vicente retoma sus viajes de exploración urbana, contando una vez más con la inestimable compañía de Javier Sierra.

Para esta ocasión, el respetado investigador y el famoso autor de novelas conectan sus talentos con el fin de desenterrar los mitos, los relatos silenciados y las figuras más enigmáticas de Ceuta, la localidad norteafricana que alcanzó su estatus oficial de ciudad autónoma a mediados de la década de los noventa.

Ceuta, enclave de masonería

Mediante este recorrido por el pasado, De Vicente y Sierra sacan a la luz los secretos mejor guardados de un territorio con un legado monumental único, idóneo para dar cobijo a crónicas que han pasado desapercibidas durante generaciones, y en algunos casos, a antiguas logias como la masonería.

Dentro de los enclaves principales que centran el análisis encontramos la Catedral de la Asunción, un templo erigido en las postrimerías del siglo XVII, además de los vetustos Baños Árabes de La Paz, originarios del siglo XII, sin olvidar la importancia de la Basílica Tardorromana y su Necrópolis, un yacimiento del siglo IV que evidencia la espiritualidad y la magia ancestral arraigadas en esta emblemática frontera.

Pero no solo los monumentos de Ceuta son dignos de análisis en este espacio; existen numerosos escritos de eruditos que han visto durante siglos en Ceuta el posible escenario de las grandes historias:

“Ya en el mundo antiguo se tenía la idea de que allí acababa el mundo conocido y empezaba el desconocido, incluso llegó a decirse por algunos eruditos que Ceuta podía ser Ogigia, ese lugar en el que Odiseo pasó siete años de su vida como encantado junto a Calipso”.