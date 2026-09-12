La situación de los menores de Ceuta sigue sin resolverse 44 días después de la llegada masiva

Algunas de las menores se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ante posibles agresiones sexuales o redes de trata

Ya han comenzado los primeros traslados a la Península

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44 días después de la llegada masiva a Ceuta, la situación de muchos de los menores que permanecen en la ciudad autónoma sigue sin resolverse. De los 1.612 menores que han sido filiados, 1.129 llegaron durante la entrada masiva de julio, mientras que alrededor de 500 ya se encontraban en Ceuta.

La situación de las niñas es especialmente delicada. Según los datos aportados por el Gobierno, son más de 700 las que permanecen en la ciudad autónoma, algunas en una situación de especial vulnerabilidad ante posibles agresiones sexuales o redes de trata. Algunas de ellas, además, habrían huido de situaciones de violencia y matrimonios forzados.

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La Fiscalía General del Estado asegura que los procedimientos abiertos por agresiones sexuales a mujeres superan los 30 y que en el 40% de los casos las víctimas son menores.

Comienzan los primeros traslados a la Península

Mientras la situación continúa pendiente de resolver, ya han comenzado los primeros traslados a la Península. Las primeras en hacerlo han sido cinco niñas, que serán acogidas por Navarra gracias a un convenio bilateral con la ciudad autónoma.

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha considerado esta decisión “una muy buena noticia” y ha defendido que demuestra que existen mecanismos de cooperación entre las comunidades autónomas que pueden ser eficientes. “Si es posible y los recursos del Estado van a llegar, no hay ninguna razón para que esto no se pueda replicar”, ha señalado.

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Rego ha reclamado al Partido Popular que “arrime el hombro” y facilite la acogida en las comunidades autónomas que gobierna. El Ejecutivo asegura haber habilitado ya 500 plazas en la Península y calcula que, una vez realizadas las entrevistas necesarias para cumplir con el marco jurídico, los traslados podrían efectuarse en tres semanas o, como máximo, en un mes.

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La ministra insiste en que Ceuta es un territorio “limitado” y “muy tensionado” y considera necesario trasladar a los menores mientras se estudia individualmente la situación de cada uno.