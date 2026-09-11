Aquel día perdieron la vida 2.977 personas, y a lo largo de los años otras 9.400 personas por secuelas de ese día.

La zona cero 25 años después

Compartir







11 de septiembre de 2001, el mundo se estremecía ante las pantallas de televisión como no lo había hecho nunca. Así empezaba el mayor atentado terrorista de la historia, con escenas imposibles de olvidar y un impacto que marcó la historia reciente.

Hoy se cumplen 25 años del 11S. El atentado más espectacular de la historia arrastró a Estados Unidos a largas intervenciones en Oriente Medio en nombre de la guerra global contra el terrorismo.

PUEDE INTERESARTE La foto del miliciano de la Guerra Civil española pudo no ser hecha por Robert Capa

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Eran cerca de las 9 de la mañana en Nueva York cuando 4 aviones impactaron en distintos puntos. El primero impactó a las 8:46 contra la Torre norte de las dos torres gemelas. 17 minutos después otro impactó contra la Torre sur. A las 9:37 otro contra el Pentágono y a las 10:03 de la mañana el último se estrelló contra un campo en Pensilvania después de que los pasajeros, que ya sabían lo que estaba pasando, se enfrentaran a los terroristas.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Aquel día perdieron la vida 2.977 personas, y a lo largo de los años otras 9.400 personas por secuelas de ese día. Fue un ataque sin precedentes seguido en directo por todo el mundo. No necesita palabras. Y 25 años después sigue sobrecogiendo.