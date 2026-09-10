La zona cero 25 años después

En Estados Unidos se preparan para los actos conmemorativos del 25 aniversario del 11-S.

El 10 de septiembre de 2001, esta parte de Nueva York era el hogar de 24.000 personas. Hoy, 25 años después, viven aquí más de 70.000

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En Estados Unidos se preparan para los actos conmemorativos del 25 aniversario del 11-S. Es el antes y el después del horizonte en Manhattan, con y sin las Torres Gemelas. Cambio igual de impactante de noche. Este viernes dos haces de luces volverán a alzarse hacia el cielo en homenaje a esas torres que antes definían el perfil de la ciudad.

Andrew Breslau, vicepresidente de comunicación de Alliance for Downtown habla del renacer de esta zona cero. Porque la realidad es que el 10 de septiembre de 2001, esta parte de Nueva York era el hogar de 24.000 personas. Hoy, 25 años después, viven aquí más de 70.000. Los atentados también redefinieron un distrito que hasta entonces era exclusivamente financiero, ahora la mayoría de los edificios acogen viviendas particulares o negocios de otra naturaleza, informa Mamen Sala.

Demográficamente hablamos de un de las zonas más jóvenes de toda Nueva York. "Aquí vive gente que trabaja para empresas tecnológicas, de moda o de medios de comunicación, mientras que antes del 11-S este era un lugar dedicado casi por completo, o predominantemente, a las finanzas, el sector inmobiliario y los seguros", señala Andrew Breslau.

La transformación parece haber concluido, hasta que llegamos al corazón del World Trade Center. Aquí continúan las obras que se coordinan desde este espacio. El bajo Manhattan ha sido revitalizado, pero un cuarto de siglo después todavía se sigue trabajando en la reconstrucción de esta zona. Falta una pieza clave.

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Dara McQuillan, Director de Marketing y Comunicación de Silverstein Properties explica que "la nueva torre 2 del World Trade Center ha comenzado este año. Este edificio será la sede de American Express. Aquí trabajarán 10.000 empleados suyos y se levantará delante de nosotros, con vistas a Manhattan. Tendrá 1.226 pies de altura y será uno de los edificios más altos de Nueva York.

El último rascacielos del complejo contará con 55 plantas, no estará terminado hasta el 2031, casi tres décadas después de los atentados.