La foto del miliciano de la Guerra Civil española pudo no ser hecha por Robert Capa

André Friedman se apropió del nombre de Robert Capa y ella murió mientras cubría la guerra civil, en 1937

Las nuevas pruebas apuntan a que no fue Capa quien apretó el disparador sino su socia y pareja, la fotógrafa Gerda Taro.

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Es la imagen más icónica de Robert Capa. A pesar de que han pasado ya tantos años, su autoría se sigue cuestionando y un investigador da nuevas pistas de quien la hizo realmente. Es la imágen más icónica de la guerra civil y durante 90 años se le ha atribuido a Rober Capa. Ahora un investigador español lo cuestiona, informan Ana García Quesada y Marta Manchón.

Las nuevas pruebas apuntan a que no fue Capa quien apretó el disparador sino su socia y pareja, la fotógrafa Gerda Taro que le acompañó al frente de la guerra civil española. Fernando Penco, autor de 'La Foto de Capa' dice que si se ahora se reconoce que la foto se hizo con un formato de 6x6, es posible que la foto la hiciera ella.

La clave está en el formato del negativo de la foto. ¿Por qué? Porque solo la cámara que ella llevaba, una Reflex Corelle, usaba este tipo de pelicula cuadrada. Los negativos de la Leika de 35 mm de Capa, eran rectangulares. "Nosotros hemos localizado dos fotos en la que aparece ella con la Reflex Corelle", dice Penco.

Para entender por qué esta imagen se le atribuyó siempre a Capa hay que recordar que en un inicio Robert Capa fue una firma, un nombre que les englobaba a los dos, a la alemana Gerta, y al húngaro André Friedman. Una firma con la que vendían juntos sus fotos de guerra a Francia. Y ahí no se ponína los nombres de ninguno de los que hacían la foto. Después, André Friedman se apropió del nombre de Robert Capa y ella murió mientras cubría la guerra civil, en 1937. Nunca pudo reclamar la autoría.