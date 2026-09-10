Horizonte 10 SEP 2026 - 23:27h.

Los viernes a las 21:00 Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero presentarán una edición especial de 'Horizonte'

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'Horizonte' comenzaba esta noche cargado de novedades. Carmen Porter e Iker Jiménez han comunicado esta noche el nuevo horario de emisión que tendrá el programa a partir de la próxima semana que, desde el lunes, adelantará su inicio y comenzará a las 21:10 horas en Cuatro.

Pero las novedades no terminan aquí. El programa también amplía su presencia en la parrilla con una edición especial los viernes a las 21:00 horas. En este caso, Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero, quienes han estado al frente del programa durante este verano, serán los presentadores de tomar las riendas.

De esta forma 'Horizonte' amplía su emisión a lo largo de toda la semana con una nueva cita los viernes junto a Bea y Paco ¡No te lo puedes perder!