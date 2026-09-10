Horizonte 10 SEP 2026 - 22:46h.

Los colaboradores del programa reaccionan a las impactantes imágenes de las brutales agresiones en Ceuta a animales

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Los colaboradores de 'Horizonte' reaccionan esta noche a las brutales imágenes de la agresión de un grupo de migrantes en la playa del Trampolín a un delfín. Una grabación que ha indignado a toda la ciudad y a varias asociaciones medioambientales, entre ellas, DAUMBA. En el programa, hablamos con su presidente, que ha denunciado lo ocurrido.

Manuel Toledo, presidente de la asociación, se muestra totalmente indignado por los hechos: "Tuvimos noticias por los vídeos que salieron en redes sociales". Unos vídeos sobre los que asegura: "El último vídeo que ha salido, es el primero que se hizo. Se cogió al animal vivo". Además, carga contra el dueño de estas imágenes: "Las hizo un influencer marroquí y se lo guardó. Cuando salió el segundo, lo publicó por me gustas".

Toledo explica que el animal capturado es un delfín mular, un animal con un significado especial para los ceutíes: "Los sentimos como nuestros". "Es un animal que se estresa mucho. Si no ha muerto por el golpe ha muerto por estrés", asegura el presidente de la asociación.

El testimonio del vecino ceutí que grabó la brutal agresión al delfín: “Estaba desorientado”

Asimismo, el programa ha hablado con Juan Antonio Ruiz, el vecino ceutí que grabó los hechos: "Me encontraba documentando la zona, la playa del Trampolín, pase por la orilla y escuche que habían pescado un atún. Enseguida me di cuenta de que era un delfín. Lo cogieron violentamente y se lo querían llevar. No lo consiguieron porque había trabajadores por la zona. Estaba sangrado y desorientado".

Sobre qué ocurrió finalmente con el delfín, el vecino cuenta: "Yo vi que lo levantaron en el aire, después lo que pasó con él yo creo que está claro". Antes de finalizar su conexión en directo, Juan Antonio Ruiz asegura que "le han quitado sus redes sociales", ya que tenía vídeos desde el primer día documentando "la realidad en Ceuta": "He visto gente muy violenta y lo tengo todo grabado".