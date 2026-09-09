Horizonte Madrid, 09 SEP 2026 - 23:45h.

Víctor de Aldama llega a 'Horizonte' dispuesto a reaccionar públicamente a las menciones que ha hecho Pedro Sánchez en su entrevista

Vuelve a ver los programas completos de 'Horizonte' en la plataforma de Mediaset Infinity

Compartir







Víctor de Aldama decide ir a 'Horizonte' para responder a las declaraciones que Pedro Sánchez ha hecho sobre él en su entrevista en RTVE.

"Es totalmente lo que ha comentado el señor Presidente y es de agradecer casi que en la entrevista que todo el mundo está esperando me nombre cuatro veces", comenta. Un hecho que cree que se debe a que estará "nervioso por lo que pueda venir en estos meses cuando se levante el secreto de sumario".

La contundente respuesta de Aldama a Sánchez

Pedro Sánchez ha desmentido que Aldama haya sido en alguna ocasión su chófer, algo con lo que no da crédito el entrevistado: "Es sorprendente lo de este señor porque con tanto asesor que tiene, siempre que a mí se me ha preguntado por el tema del chófer, yo siempre lo he negado". "Es tan fácil como ver la hemeroteca. Lo he negado en diferentes programas y lo he negado en una pregunta que se me hace en la Audiencia Nacional en una de mis declaraciones al fiscal Luis Pastor", añade.

También, el presidente del Gobierno le ha llamado en varias ocasiones "delincuente", a lo que él responde tajante: "Si me tiene que llamar delincuente, será delincuente confeso y arrepentido de verdad. Cosa que él no está arrepentido de nada de lo que está sucediendo en este país".

Tras recordarle todos los casos de corrupción que le rodean, señala que le parece "muy grave" que siga apoyando públicamente a Zapatero "cuando está imputado".

PUEDE INTERESARTE Incendio forestal en el Monte de la Tortuga de Ceuta: el fuerte viento complicó las labores de extinción

En cuanto a la financiación irregular del PSOE, Víctor de Aldama insiste: "No sé por qué da importancia a ese contrato de 15 millones de euros". "Ese contrato es una de esas cosas que están en esa pieza secreta, es una de las pruebas que se ha aportado y se contará en su momento", añade. "Yo creo que este señor está muy nervioso. Si a este señor no le imputan por financiación ilegal del partido por ser secretario general, ya no sé qué pasaría. Yo lo que creo es que, con todo lo que está aportado y con lo que yo sé que se está avanzando, el PSOE va a ser imputado por financiación ilegal", comenta.