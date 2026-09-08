Horizonte 08 SEP 2026 - 23:34h.

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Un incendio en el Monte de la Tortuga, en Ceuta, ha sido declarado esta misma tarde, afectando a una zona de monte en García Aldave. Los bomberos trabajaron para controlar y extinguir las llamas, que llegaron a quemar entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados. Finalmente, la zona quedó asegurada y no se registraron daños personales.

Horizonte se ha desplazado hasta allí para conocer qué ha ocurrido exactamente en el lugar de los hechos. Allí, Antonio Gómez, periodista, ha contado la última hora, tras lo que ha dado paso a Iván García, bombero que actuó como primera dotación en la zona de las llamas.

El viento complica las labores de extinción

“El viento era muy espectacular. Debido al viento, había mucha altura en las llamas. Hemos atacado tres dotaciones a la vez, cada una por un flanco y otra por el medio y, afortunadamente, se ha conseguido controlar”, ha subrayado el cabo.

“Llevamos mucho tiempo sin un incendio forestal de esta envergadura y también es cierto que la Consejería decidió poner dos retenes”, ha relatado el bombero.

Posteriormente, Iker Jiménez ha lanzado una pregunta sobre el origen del incendio: “¿Se había combustionado algo, partía de algún sitio, había una zona de hoguera?”.

Antonio Gómez, cabo y bombero, ha explicado que, al llegar a la zona, era muy complicado determinar cómo se había originado el fuego: “Es muy difícil poder decidir de primera mano las causas”.