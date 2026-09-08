Horizonte Madrid, 08 SEP 2026 - 22:42h.

Además, 'Horizonte' contextualiza dicha lista y comenta los colaboradores del programa que aparecen en la misma

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La lista de periodistas que Marlaska tenía en un dosier secreto ha sido publicado por 'El Confidencial' y, José María Olmo, da todos los detalles del contexto en la mesa de 'Horizonte'.

Según afirma, el autor de la información, Alejandro Requeijo, "se reunió este lunes con un representante del ministerio del Interior y le reconoció que el documento era auténtico". Su objetivo es "tener identificados a los principales tertulianos en televisión", señala.

La reacción de Inda y Olmo

Tras leer la descripción de Eduardo Inda, este reacciona: "Soy radical porque el profesor Tierno Galván decía 'radical es el que va a la raíz de los problemas'. Tiene razón la Gestapo de Marlaska". Mientras que Olmo señala que "estamos ante un asunto muy grave" y argumenta por qué.

La reacción de Chicote

Iker Jiménez le mostraba a Carmen Porter la ficha de uno de los colaboradores del programa: "Don Javier Chicote, periodista de investigación, y su 'copy' es 'tendencia de ultraderecha'".

Al escucharlo, el colaborador se hace dos preguntas: "La primera es para qué se hace esta lista, cuál es el propósito, y la segunda quién lo ordena, quién tiene la brillante idea de hacer esa lista que tiene ese tufillo de Stasi".

"Creo que no tiene utilidad ninguna y lo que ponen, además, es simplemente una clasificación de gente que, más o menos, aparece en televisión. No se va tampoco a lo que publicamos, que creo que tiene más interés que el hecho de que aparezca o qué tendencia puedo tener", señala.

En conclusión, Javier Chicote confiesa que no le ve "sentido ninguno". Sin embargo, puntualiza: "Si lo veo muy grave, sobre todo porque se ha pagado con dinero público porque entiendo que son periodistas contratados por el Gobierno, como cargos de confianza en el área de comunicación del ministerio y que han empleado su tiempo en hacer esto".

La reacción de Carlos Cuesta

El último tertuliano presente en la mesa es Carlos Cuesta, quien entra en el plató y no duda en opinar sobre su descripción: "Han descubierto que soy de derechas, pedazo de servicio de información que tienen en el ministerio del Interior de Marlaska, les ha costado". Encontrarás su reacción completa en el video completo.

Los demás colaboradores que aparecen

José María Olmo informa de que son 280 personas que aparecen en esta lista y sobre los cuales se hace "un análisis muy exhaustivo".

Entre ellos se encuentran otros de los colaboradores del programa y que Iker Jiménez expone en el programa. "¿Presentadores de televisión hay? A mi me ha dejado un poco así no salir, la verdad. Yo soy un tío vanidoso", bromea Iker Jiménez.