Horizonte Madrid, 09 SEP 2026 - 22:50h.

El general Dávila tiene información en exclusiva de la foto difundida por Casa Real de una reunión con Margarita Robles y la cúpula de Defensa

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El general Dávila deja caer en 'Horizonte' que algo "enormemente grave" está ocurriendo en la cúpula de las Fuerzas Armadas ahora y que explica por qué se ha reunido el rey Felipe VI con la misma, además de por qué "el JEME, si no está en Melilla, va a estar pasado mañana".

El general Dávila señala el motivo de la reunión

De camino al programa, el general Dávila ha "leído en algún medio que hay algún ministro que está muy molesto por esa fotografía" que exponen en 'Horizonte'.

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Tras informar de que la cúpula militar está formada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el jefe de la Armada y el jefe del Estado Mayor del Aire, asegura en exclusiva que "uno ha dimitido". "Esto es un escandalazo que un miembro de la cúpula y, a lo mejor el más alto de todos, ha presentado su dimisión a la ministra", señala.

Sin embargo, lanza una pregunta: "¿Quién puede convencer a un miembro de la cúpula militar para que no dimita? Alguien que está por encima de él le ha pedido que no dimita y de ahí la foto".

Por último, reflexiona señalando que "el edificio se derrumba y que hay un malestar tremendo en la cúpula de las Fuerzas Armadas". "Quiero decir que el rey está bien informado, pero claro, su mano no llega a todos los sitios. Entonces, bueno, ahora soy subjetivo como dice el presidente, el rey de alguna manera tiene que maniobrar hábilmente para mostrar su figura", concluye el colaborador.