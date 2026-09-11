Horizonte 11 SEP 2026 - 02:27h.

Los colaboradores de 'Horizonte' "fichados" por Fernando Grande-Marlaska reaccionan a su aparición en la lista negra de tertulianos

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Hace unos días el periódico ‘El confidencial’ sacó a la luz un dossier de 54 folios del gabinete de comunicación de Fernando Grande-Marlaska en el que aparecían hasta 280 tertulianos y periodistas fichados. En 'Horizonte', Carlos Cuesta y José Miguel Gaona, los colaboradores que aparecen en esa lista reaccionan.

Al comienzo de la segunda mesa del programa de esta noche, Iker Jiménez se ha dirigido a los dos colaboradores del programa que aparecen en este dossier para conocer su opinión al respecto, así como su reacción a las palabras que acompañan sus fichas en las que se les define según su ideología política.

"Las cosas más locas pueden estar más cerca de lo que creemos"

"La foto no es buena, pero bueno", comenta con humor el Dr. Gaona antes de reconocer que esta situación le ha recordado a su experiencia durante el golpe de Estado en Chile, donde vivió situaciones en las que, según ha relatado, algunas personas eran detenidas y ejecutadas tras aparecer en una lista. "Las cosas más locas pueden estar más cerca de lo que creemos", advierte.

Por su parte, Carlos Cuesta, el colaborador con la ficha más larga, comenta: "Si algo identifica a la izquierda es que tiene la capacidad de seleccionar y identificar a quién le hace daño, así que estoy literalmente encantado".