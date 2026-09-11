Horizonte 11 SEP 2026 - 01:57h.

Tomás Gómez comparte la anécdota que le demostró la "valentía" de Margarita Robles tras ser cesado por Pedro Sánchez

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Margarita Robles defendió a finales de julio la actuación de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia en la gestión en la crisis migratoria de Ceuta. Entre otras afirmaciones, declaró que "El CNI realizó la labor que competencialmente les era y es exigible". No obstante, este jueves, ha matizado su mensaje. Sobre ello han debatido los colaboradores de 'Horizonte' antes de que Tomás Gómez recordase una anécdota que vivió con ella.

Si en un primer momento, la ministra, se mostró contundente en su defensa de la actuación del CNI, ahora se ha alineado con el discurso del Gobierno, insistiendo en que "se hizo todo lo que se creía que se podía hacer". Además, ha reconocido que existen aspectos que pueden mejorarse: "Hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible. De las lecciones aprendidas, que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda".

Pese a ello, y según apunta el colaborador Eduardo Inda, "la relación de Margarita Robles y el presidente del Gobierno está rota": "Ella esta con el CNI, como no puede ser de otra manera. Margarita Robles no va a presentar la dimisión por dignidad y por mantener sentido común, pero la relación está rota.

Tomás Gómez, sobre Margarita Robles: "Cuando hace algo, lo hace por algo"

Durante el debate sobre el papel de Margarita Robles en el Gobierno ha opinado también Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE: "Sabe que es la mejor valorada del Gobierno y los últimos movimientos la han fortalecido en ese sentido. Tiene mucha ambición y la única manera de cumplir unas posibles expectativas que pueda tener es no salir del consejo de ministros".

Del mismo modo, Tomás Gómez ha compartido la anécdota por la que guarda "mucho respeto personal" por la actual ministra de Defensa de España: "A los 15 días de que Pedro Sánchez me cesa como responsable político en Madrid, Margarita Robles me llama por teléfono para tomar un café justo en la calle detrás del Congreso de los Diputados, par que todo el mundo la viese hablando conmigo de manera cordial"

Un gesto que para Tomás Gómez demuestra tres cosas: "Primero, que tiene personalidad propia; segundo, que tiene valentía; y tercero, cuando Margarita Robles hace algo, lo hace por algo".