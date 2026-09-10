Horizonte 10 SEP 2026 - 23:43h.

Entrambasaguas, sobre el grupo al que se relaciona con la movilización de los migrantes: "Se incita a actuar de manera violenta contra la población de Ceuta"

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Ayer, más de un mes después de la entrada masiva de migrantes, el Gobierno desclasificó los informes que demuestran que el CNI alertó al Gobierno el 29 de julio de "un asalto por mar y tierra" en la frontera de Ceuta. En 'Horizonte' los colaboradores debaten sobre estos documentos y la crispación en la ciudad, momento en el que Alejandro Entrambasaguas desvela que el grupo vinculado con el asalto sigue activo.

El periodista ha contado los detalles sobre esta información publicada hace unas horas en 'El debate': "Hemos tenido acceso a uno de los grupos virtuales que el Centro Nacional de Inteligencia señaló como la red que estaba usando Marruecos para movilizar a todos los inmigrantes ilegales". Tal y como ha explicado, se trata de unos foros internos que se usaron para invadir Ceuta:

"En su momento el CNI lo cifró en 180.000 seguidores", cuenta Entrambasaguas, antes de detallar tres aspectos llamativos de estos foros: "El grupo sigue operativo, ha crecido en casi 100.000 seguidores y se está usando para dar instrucciones que coinciden con el auge de la violencia".

Entrambasaguas, sobre los foros: "Se está animando a los migrantes a que ejerzan la violencia"

Alejandro Entrambasaguas ha contado que actualmente este grupo cuenta con 273.000 miembros y ha alertado sobre los mensajes que se difunden en el mismo: "Hemos visto mensajes muy concretos. En uno de ellos se incita directamente a actuar de manera violenta contra la población de Ceuta".

"Se dice que no tienen ningún tipo de problema en llegar a una guerra civil y sostienen que va a a haber más víctimas que supervivientes. Se les está animando a que ejerzan la violencia", añade el periodista de investigación sobre estos foros marroquíes.