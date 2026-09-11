Horizonte 11 SEP 2026 - 01:09h.

Melchor León acusa al delegado del Gobierno de Ceuta de mentir sobre los avisos del CNI: "Estaba enterado y estaba en esa conversación"

Todos los programas de 'Horizonte' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







El diputado del PSOE, Melchor León ha acusado en 'Horizonte' a Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno de Ceuta, de ser conocedor de la conversación que mantuvo su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, con el CNI antes de la entrada masiva del 30 de julio, alertándole sobre el asalto. Además, ha asegurado que ha llegado a recibir presiones por defender a los ceutíes.

Contundente, Melchor carga contra el delegado del Gobierno de Ceuta por su "falta de escrúpulos" y cuestiona que no supiese nada sobre los avisos: "Nos intenta mentir a todos en nuestra cara. Él era consciente de lo que iba a pasar, estaba en esas conversaciones. Lleva mintiendo desde el primer día".

"No es normal su actitud chulesca y que quiera culpar al jefe de Gabinete cuando él no tiene ningún tipo de culpa", añade Melchor que acusa al delegado del Gobierno del Gobierno de "echar tierra encima a otra persona por querer seguir en su cargo": "Ya no tienen ningún tipo de credibilidad".

Melchor León, socialista, sobre las presiones que recibe: "Me están diciendo que soy fascista"

Tras escuchar las palabras del diputado, los colaboradores elogian su "valentía" por desmarcarse de su partido y señalar lo que está pasando: "Hay que alabar a los políticos que anteponen la verdad, al cargo", declara Eduardo Inda. Ha sido entonces cuando Iker Jiménez le ha preguntado si ha llegado a recibir algún tipo de presión "por no ser buen socialista".

"Sí, por defender la sanidad pública de mi ciudad, la educación, que tengamos más seguridad... Me están diciendo que soy un fascista y un facha, pero si esto es ser facha, estoy orgulloso de serlo, por defender todas las cosas que debería defender cualquier socialista, que es defender lo público y a nuestros ciudadanos".

Unas palabras ante las que Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE, contaba, según su propia experiencia, qué pasará con Melchor: "Lo van a marginar, le abrirán algún expediente disciplinario y terminarán recortando hasta su foto de la página web".