Horizonte 11 SEP 2026 - 00:29h.

Francisco Bruno, representante del comité de Servilimpce de Ceuta, denuncia la saturación del servicio de limpieza: "El trabajo se ha triplicado"

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La situación en Ceuta es límite. Desde la entrada masiva de migrantes la crispación entre los cutíes es total, así como el incremento de denuncias por altercados con los miles de migrantes que continúan acampando en las playas. En 'Horizonte' hablamos con dos miembros del servicio de limpieza de la ciudad, que aseguran estar totalmente desbordados.

Ana Jiménez, limpiadora Servilimpce, la empresa municipal, habla en directo para el programa sobre la situación que viven. La mujer cuenta que se encuentra a diario "excrementos, toneladas de basura y mucha ropa tirada": "La gente está revolcada en la arena y tenemos que esquivarlos, porque tenemos prohibido arrimarnos".

Asimismo, afirma que su trabajo se ha visto triplicado: "Estamos saturados". Aunque, asegura que no han vivido ningún incidente violento con alguno de los migrantes: "Entre ellos se matan vivos, pero a nosotros, por el momento, no nos han tocado".

Francisco Bruno, representante del comité de Servilimpce: "No da tiempo para terminar de limpiar"

También ha hablado con el programa Francisco Bruno, representante del comité de Servilimpce, que denuncia la saturación de las limpiadoras. "Desde que ha empezado la invasión, porque es lo que ha sido, una invasión, el servicio se ha triplicado. Antes, un camión que recogía 9.000 kilos de basura está llegando a coger hasta 20.000 kilos".

Una situación que está afectando ya a parte de la ciudad: "Muchos de los barrios se están dejando porque no da tiempo para terminar de limpiar", declara Francisco Bruno, que seguidamente afirma: "Como miembro de salud laboral, voy a intentar por todos los medios que tengan la mejor protección, y si no es así, nos reuniremos. Si tenemos que tomar algunas medidas, las tomaremos".