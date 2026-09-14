Carmen Mola explica su sistema de trabajo: “Está muy relacionado con los equipos de guion de televisión”

Miguel Manso 14 SEP 2026 - 15:12h.

Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero publican una nueva novela bajo el seudónimo de Carmen Mola.

Se trata de un drama familiar con el telón de fondo de las mafias que operan en Marbella.

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El trío de autores parapetado bajo el nombre de Carmen Mola y formado por Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero ha presentado su octava novela conjunta, ‘Los huérfanos’ (editorial Planeta). Tras dar por concluida la célebre saga de la inspectora Elena Blanco, los escritores sitúan su nueva trama en la trastienda criminal de Marbella.

En una entrevista con Noticias Cuatro, los creadores definen la ciudad malagueña como el verdadero "coworking de la mafia" y el epicentro del narcotráfico en España, argumentando que ha desplazado a Galicia en titulares y volumen de atracción. El principal atractivo literario de la obra reside en el violento contraste entre su fachada glamurosa -vehículos de alta gama, restaurantes exclusivos, la gala Starlite y la presencia de celebridades como Antonio Banderas- y una realidad subterránea marcada por ejecuciones a sangre fría, bombas y ajustes de cuentas.

La narración de ‘Los huérfanos’ sigue a tres hombres irlandeses criados en un orfanato que llegan a la ciudad andaluza con el objetivo de enriquecerse mediante negocios ilícitos. En este entorno conviven y se enfrentan con la mafia china -encabezada por la Hermana Mei, una poderosa líder criminal que actúa como banquera de las tríadas tras la apariencia de una comerciante tradicional- y con el dinero corrupto de los abogados de la familia Pastor.

Para retratar con precisión la operativa del crimen organizado oriental, los autores contaron con el asesoramiento directo de la Guardia Civil durante su trabajo de documentación sobre el terreno.

En esta historia no existen figuras virtuosas, sino una colección de villanos en la que nadie resulta de fiar. Dentro de este escenario irrumpe Laura Pastor, una fiscal dura y exigente que asume el protagonismo de este nuevo ciclo narrativo y cuya continuidad dependerá de la acogida que le brinden los lectores.

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En cuanto a su método de trabajo, los tres autores compaginan sus proyectos literarios individuales con estas obras colectivas, a las que siempre regresan tras publicar por separado. Tras ocho novelas firmadas conjuntamente desde el debut de ‘La novia gitana en 2018’, la dinámica entre ellos se ha vuelto mucho más fluida, algo fundamental para cumplir los exigentes plazos de entrega.

El proceso de creación parte de una fase en la que se reúnen durante una semana entera exclusivamente para concebir una nueva historia y comenzar a darle forma. “Está muy relacionado con los equipos de guion de televisión”, explica Agustín Martínez.

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Según explica, la clave del éxito de su coordinación radica en que el proceso sigue siendo igual de gratificante que al principio, convirtiendo esas reuniones intensivas en encuentros muy divertidos donde el disfrute mutuo es el pilar principal.