Así es el único barrio de Ceuta al que no se atreven a entrar los inmigrantes irregulares

Los vecinos explican en ‘En boca de todos’ cómo consiguieron desalojar a los inmigrantes irregulares

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En directo desde Ceuta, Fabiola Etayo, reportera de ‘En boca de todos’, nos ha enseñado cuál es la situación del único barrio de la ciudad en el que los inmigrantes marroquíes no se atreven a pasar y del que fueron expulsados por los propios vecinos el segundo día.

El barrio de Juan XXIII, un barrio muy humilde de pescadores y gitanos es el único barrio de Ceuta en el que actualmente no hay ningún inmigrante de los que entraron de forma irregular el pasado 30 de julio desde la frontera con Marruecos. Según nos han explicado sus propios vecinos, ellos mismo se encargaron de echarlos al segundo día al ver que la situación comenzaba a ser preocupante para ellos.

Trini, una de las vecinas del barrio Juan XXIII nos ha contado cómo todos los vecinos unidos expulsaron a los inmigrantes de sus calles: “Aquí no han vuelto, están de pasada. No permitimos que se queden sentados ni nada… Aguantamos dos días, el segundo día les echamos, nos iban a comer… Mira cómo está el barrio, superlimpio”.

Ha explicado que tomaron palos, escobas y otros objetos para protegerse, pero que nadie fue agredido: “Les hemos echado a palos, pero no hemos pegado a ninguno… Nosotros hemos aguantado dos días, el segundo día nos querían comer y tuvimos que salir todo el barrio a echarlos… Hemos ayudado, hemos dado de comer, hemos dado zapatillas, les hemos dado ropa… Bajamos porque le pidieron un cigarro a un vecino y cuando les dijo que no, fueron todos a pegarle y tuvimos que salir…”.

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Trini ha querido dejar claro que no han agredido a nadie y que contaron con la ayuda de los militares: “No hemos pegado a nadie, nos han tirado piedras y nosotros les hemos tirado piedras, pero no hemos dado a nadie”. Nacho Abad ha querido saber si todo el barrio era de origen gitano y Trini le ha dicho que eso no era del todo cierto: “Somos conocidos por ser gitanos, pero no somos todos gitanos, pero muy orgullosos de ser gitanos… Tenemos todos los vecinos un grupo de WhatsApp del barrio Juan XXIII… Estamos solos, el Gobierno nos ha abandonado, los caballas estamos agotados, pero no van a poder con nosotros, vamos a continuar con la lucha… Solo hemos hecho el barrio de Juan XXIII y Zurrón, nos conocen por eso y nos dicen de todo… Nos dicen que somos racistas y de todo, pero yo tengo dos hijas musulmanas, racista no soy… Esto no lo quiero para mí ni para nadie…”.

Sin inmigrantes en su barrio, Trini ha pedido que se tomen medidas porque la situación cada vez es más tensa y tiene la sensación de que seguir esperando es peor porque cada vez pasan más cosas y la ciudad sigue sin tener normalidad: “Aquí no hay normalidad”. Tiene miedo de que termine saltando una chispa y el pueblo estalle.

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Carlos García Barret, detective desplazado a Ceuta desde el día 1 de agosto, nos ha querido dar su opinión sobre lo que ve a diario en la ciudad: “La situación ha ido empeorando cada vez más… Cuando entraron se movieron por toda la ciudad… Ahora se sienten más arropados, salgo de noche y veo todo tipo de situaciones: drogas, alcohol, vandalismo, roban chapas de tejados… En la playa del Trampolín cuando se va la Cruz Roja, van a coger todo lo que pueden para hacer sus chabolas… Las personas que trabajan allí están desbordadas, los propios inmigrantes nos piden que llamemos a la policía”.

Aissa, inmigrante Playa del Trampolín: “Dormimos con miedo”

Nacho Abad ha hablado en directo con Aissa, uno de los inmigrantes irregulares asentados en la Playa del Trampolín, quién nos ha mostrado la realidad en la que viven. Asegura que ya no hay armas blancas ni existen bandas organizadas, pero que sí hay casi un 30% de delincuentes que tienen comportamiento delictivo y que tienen miedo: “No sé de dónde han salido, estoy cansado de esta gente… Hay mucho peligro”.

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