Los españoles no van a la consulta del urólogo aunque tengan síntomas de problemas urológicos.

La disfunción eréctil es un síntoma centinela de enfermedad cardiovascular

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Los españoles no van a la consulta del urólogo aunque tengan síntomas de problemas urológicos. Lo dice el primer barómetro de esta rama de la salud en España. Síntomas como levantarse varias veces en la noche para ir al baño lo sufre el 71% de la población de riesgo y apenas la mitad, el 51%, visita al especialista.

Tampoco los que tienen pérdidas de orina o problemas para mantener relaciones sexuales, un 28,7% y 28,4%, respectivamente. Problemas que, según los expertos, no hay que normalizar. Lo comprobamos en la calle, a los españoles les da vergüenza ir a la consulta, no quieren pasar un mal rato y los que van lo hacen obligados por sus parejas. "Están esperando y esperando y después es peor", reconocen ellas.

Como señala Juan Ignacio Martínez-Salamanca, director médico LYX Urología, descata que no es "normal tener pérdidas de orina, dificultad miccional, problemas de erección".

Juan Leal, urólogo del Hospital Quirón señala que "la vergüenza social de contar lo que les cosa provoca que demoren la consulta inicial porque tienen miedo al diagnóstico". Los hombres y el urólogo no se llevan bien, pero a partir de los 50 una vez al año hay que ir. Y ojo, "la disfunción eréctil es un síntoma centinela de enfermedad cardiovascular y el cáncer de próstata es el tumor de diagnóstico número uno en hombres".