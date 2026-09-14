Isabel es médico y Victoria, su hermana, investigadora, gracias a la leucemia

Patricia Pereda 14 SEP 2026 - 15:50h.

Ambas impulsan ahora la primera Unidad de Investigación Integral de leucemia en España.

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La leucemia infantil es el cáncer más frecuente entre niños que hoy ya supera el 87% de los pacientes. Pero un nuevo proyecto ve la luz desde el sufrimiento de padecerlo en familia. Isabel es una médica que sufrió la enfermedad cuando era niña, con 15 años y que ahora, impulsa junto a su hermana, Victoria, que vivió el sufrimiento de su hermana y que se convirtió en investigadora.

Victoria reconoce que no vivió una infancia normal acompañando siempre a su hermana en sus visitas a hopsitales y tratamientros, mientras que Isabel aún recuerda su tratamiento experimental "y sus efectos secundarios", y cómo empezó a tener síntomas de la enfermedad. "Yo no me encontraba muy bien, me mareaba mucho La madre de ambas, hoy más que orgullosa, recuerda cuando Victoria le dijo respecto a su hermana: "Tranquila, no se va a morir".

Ahora Isabel reconoce que este sufrimiento algo tuvo que ver en su idea de hacerse médico, y en el hecho de que Victoria se convirtiera en investigadora, "era como mi destino". Ambas impulsan ahora la primera Unidad de Investigación Integral de leucemia en España.

Como señala Manuel Ramírez Orellana, Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid (1994) y especialista en Pediatría y Oncohematología Pediátrica de Terapias Avanzadas del Hospital Niño Jesús, reconoce que tener la experiencia que un niño genera antes de la leucemia, durante la enfermedad y después de ella es muy importante.

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Porque tan importante es curar como proporcionar una buena calidad de vida. "Es el cáncer más frecuente y nuestro objetivo es que todos estos niños y niñas se curen y se curen bien", declara Elena-Huarte Mendicoa, directora general de la Fundación Unoentrecienmil. Con el caso y el trabajo de Isabel y Victoria se cierra un círculo que ha logrado convertir una enfermedad en el seno de una familia en una oportunidad para otros.