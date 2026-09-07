Fernanda, con un cáncer con metástasis, ya tiene fe en ser abuela y ver a sus hijos casarse.

Historias como la suya son posibles gracias a cientos de proyectos como los que se desarrollan con terapias CAR-T y soluciones contra la resistencia a los tratamientos.

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Este mes se celebra el Día Mundial de la investigación en Cáncer. Una enfermedad que tienen 2,3 millones de personas en España. Y que en 2025 se ha diagnosticado a más de 350.000 personas. La investigación es fundamental. Significa más tiempo de vida y mayor calidad de vida de los pacientes. Es el objetivo de la última campaña de la AECC, que destina más de 157 millones a la lucha contra el cáncer y cuyo objetivo es que en 2030 se logre un 70% de enfermos supervivientes. POara ellos cuenta con 790 investigadores y más de 3.000 investigaciones en curso.

En ella lo que parece una entrevista científica sobre todos los avances en la investigación contrael cáncer en reaklidad no lo es. Porque quien está ante nosotros es Fernanda,, paciente de cáncer metastásico. Porque el objetivo de la Asociación Española contra el cáncer es poner nombre y apellidos a la investigación. "He visto crecer a mis hijos gracias a la investigación", reconoce Fernanda.

Historias como la suya son posibles gracias a cientos de proyectos como los que se desarrollan con terapias CAR-T y soluciones contra la resistencia a los tratamientos. Una inversión necesaria e imprescindible para que miles de Fernandas sigan con vida. Ahora ella piensa al mirar a sus hijos: "Quizás les vea casarse o ser abuela". Porque sigue ganando días a la vida.