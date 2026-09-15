Horizonte Madrid, 15 SEP 2026 - 23:11h.

Un grupo de inmigrantes ha comenzado a lanzar piedras durante la conexión con 'Horizonte'

Los programas completos de 'Horizonte', en Mediaset Infinity

Compartir







El reportero Antonio Gómez se encuentra con Verónica, una vecina ceutí, que ha vivido "varias escenas complicadas" porque tiene una vivienda donde "muchos" inmigrantes se han colado en su interior: "Hasta cinco veces ha tenido que llamar a la Policía para sacar a gente de su casa".

La vecina relata cuál ha sido el asalto "más frustrante": "Entraron en casa y habían violado a una chica. Decidieron esconderse en el patio de mi casa y al final lo encontraron. La detención fue en el patio de mi casa".

En otra ocasión, tuvieron que defenderse ellos mismos "echándole agua con mangueras": "Ellos reaccionaron tirándonos piedras y una batalla campal hasta que venía la Policía".

Sin embargo, la respuesta de la Policía a veces es que "tienen muchas reyertas y no pueden venir porque no tienen suficientes efectivos", comenta la entrevistada.

Mientras comentaba cómo había cambiado la situación para las mujeres en Ceuta, Verónica escucha un ruido y se detiene: "¿Qué ha sido eso?". Es en ese momento cuando empiezan a lanzarles piedras desde el otro lado de la carretera.

Tensión con un grupo de inmigrantes durante la conexión

Aunque Verónica continúa contando la realidad en la ciudad autónoma, asegurando que necesitan "protección", su entrevista es interrumpida para señalar: "Creo que están tirando piedras porque estamos grabando en la puerta de mi casa".

"Hay algunos individuos que están tirando cosas desde esa zona del fondo. Se aproximan a esta parte de aquí y tiran piedras. La suerte es que ha dado aquí en el stop, que estamos justo debajo", informa el periodista. "Es lo que faltaba", comentaba Antonio Gómez.

Es en ese momento cuando un inmigrante se acerca. "Que hay menores y que no grabemos", es lo que le han dicho al reportero.

"Iros de allí, de verdad, y llamad a la Policía", les pide Carmen Porter al ver un nuevo lanzamiento. "Con bárbaros no se puede trabajar y por encima de todo está la integridad de nuestros compañeros", concluye Iker Jiménez.