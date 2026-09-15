Horizonte Madrid, 15 SEP 2026 - 22:34h.

Melchor León ha hecho públicos los mensajes que envío a Montse Mínguez el día de la entrada masiva: Aquí el motivo

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En 'Horizonte' conectan con Melchor León después de que hiciera públicos los mensajes que envío a Montse Mínguez el día de la entrada masiva en Ceuta, los cuales puedes ver en el vídeo principal de la noticia, para saber por qué lo ha hecho: "Anda indignado".

"Fue subjetiva la contestación"

Según señala el socialista, su indignación tiene origen en las declaraciones que ha dado su "compañera" Montse Mínguez en una entrevista y la cual también puedes escuchar en el vídeo: "Sinceramente siento indignación. Es cuando yo decidí mostrar estos mensajes porque me parece una falta de respeto hacia todos los ceutíes y el resto de España".

"Yo en 50 años que tengo nunca he visto una invasión a España en la democracia, entonces yo creo que en Ceuta nunca hemos vivido esto", añade.

Y es que "el dato mata al relato y los que tenemos en Ceuta son completamente contrarios a lo que dice la señora Montse", afirma. "Como nunca ha venido a Ceuta, a lo mejor tampoco sabe dónde estamos en el mapa", añade.

La portavoz de la Ejecutiva federal no le respondió a dichos mensajes, de hecho, "fue subjetiva la contestación", asegura irónicamente Melchor León. Pero, en otras ocasiones, sí que había mantenido conversaciones con ella: "No puede decir que nunca había hablado conmigo porque tengo los Whatsapps".

"Hemos tenido constancia que también estaba de vacaciones como el jefe de gabinete de Pedro Sánchez o el propio presidente del Gobierno. No quiero respuesta después de 45 días", concluye.