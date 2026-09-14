Horizonte 14 SEP 2026 - 23:17h.

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David Gutiérrez, portavoz de CEP, ha denunciado en 'Horizonte', tras darle paso Carmen Porter en pleno directo, las condiciones en las que se encuentran los Policías Nacionales en Ceuta, en comparación con los colchones nuevos que están recibiendo los inmigrantes en Ceuta: "A nadie le cabe en la cabeza que aquellos que han entrado incumpliendo la ley, pegándole una patada a nuestra frontera, estén mejor tratados que los Policías Nacionales que estamos intentando recuperar la seguridad en Ceuta, pese a los escasos recursos que nos está dando el Gobierno para poder hacerlo".

"Esto, en cualquier país democrático de la UE, llevaría a la dimisión del ministro como mínimo", ha señalado David Gutiérrez, que asegura que la situación les preocupa mucho por las jornadas interminables que están haciendo sus compañeros, pero que, si hay algo que les preocupa, es que la situación en la frontera de Ceuta "no se ha resuelto".

Por otro lado, David ha contado cómo se encuentran algunos de sus compañeros que están al frente de esta crisis migratoria en Ceuta: "Están desolados. Imagínate que entras a la Policía por vocación y te encuentras en una situación imposible. Psicológicamente están destrozados".

No obstante, el portavoz de CEP confiesa que es "tal la necesidad que tienen los ceutíes de darles seguridad que, aunque no descansemos, no vamos a parar de darles la seguridad que podamos con lo poquito que tenemos. Aunque seamos pocos y aunque el despliegue sea insuficiente, vamos a cumplir con nuestro trabajo", ha dicho.

"No vamos a abandonar a los ceutíes"

"¿Sabes por qué nos hacen esto? Porque no vamos a abandonar a los ceutíes. Pero nos están llevando a un punto de no retorno muy, muy difícil", ha apuntado.

Por otro lado, David Gutiérrez ha indicado dónde está el verdadero problema: "No nos despliegan. Debería de haber un despliegue de dos o tres veces al que hay".