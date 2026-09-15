Horizonte Madrid, 15 SEP 2026 - 21:52h.

El periodista Antonio Gómez conecta desde Ceuta para dar todos los detalles del hallazgo de un cadáver

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En 'Horizonte' conectan con el periodista Antonio Gómez desde Ceuta para conocer todos los detalles hasta el momento del hallazgo del cadáver de un hombre de nacionalidad española al pie de la orilla tras una caída desde un acantilado.

Los detalles del suceso

Según informa el periodista, se ha hallado en la zona entre el Recinto y el Sarchal, es decir, la zona previa al monte Hacho. "Es diametralmente distinta a la que estamos acostumbrados a ver últimamente, que es la zona periférica más exterior de Ceuta en donde están la playa del Trampolín, la nave de el Tarajal o Loma Colmenar, entre otras", señala.

Se trataba de un hombre de entre "40 y 50 años de edad" y cuya nacionalidad española ha sido "confirmada por la Policía". "Se está tratando de conocer el porqué del fallecimiento y no se descarta absolutamente nada", añade indicando que el caso ha sido delegado a la policía científica y judicial.

"Será el forense el que determine qué es lo que ha ocurrido" pero, por el momento, "se especulaba con que podía ser una caída de un acantilado que tiene una caída picuda de unos 200 metros hasta prácticamente la orilla del mar y no se descarta absolutamente nada", informa el periodista.

Para poder rescatar el cadáver, "los GEAS tuvieron que acercarse a la orilla y trasladar el cuerpo a tierra pero a través del mar", añade.

Por otra parte, Antonio Gómez considera que "también hay que contar" que en esta zona "también se ocultan inmigrantes" y que se han tenido que mover 200 metros abajo de esa altura por un motivo: "No tenemos cobertura, es un problema que tiene Ceuta porque es una invasión del espacio radioeléctrico de la telefonía móvil marroquí que penetra en esta cara frontal de Ceuta".

"Hay muchas incógnitas alrededor de esto. De todos modos, iremos sabiendo en horas más adelante cuando la policía pueda determinar la causa de este hecho", concluye.