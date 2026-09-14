Horizonte Madrid, 14 SEP 2026 - 22:57h.

Jorge Calabrés revela todos los detalles de la única orden que recibieron los seis policías de la frontera de Ceuta el día de la entrada masiva

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Jorge Calabrés publicaba cinco minutos antes de que arrancara 'Horizonte' una noticia en 'El Español' que dice: "'No actuar y abrir las puertas': la única orden recibida por los seis policías de frontera de Ceuta cuya 'valentía' elogió Sánchez". El periodista da todos los detalles en el programa.

Los detalles de la única orden a los policías

Según explica Jorge Calabrés, esa fue "la única frase que llegó a los policías nacionales que estaban en la frontera de El Tarajal". Y es que, según afirma, esta fue "la única orden que dio la delegación del Gobierno el día de la invasión": "Esa orden llega vía telefónica a un mando policial y el mando policial se lo transmite a los seis agentes que están allí presentes". Algo que le llama la atención dado que "curiosamente es vía verbal", señala.

"Eso demuestra también el enfado de esos policías nacionales con el presidente Sánchez por las palabras que tuvo en el Congreso de los Diputados el 3 de septiembre en el que dijo que habían sido unos valientes poniendo el balón en su tejado de que la decisión la habían tomado ellos", asegura. "No. Esa decisión la toma la delegación de Gobierno y es quien se la ordena a los seis policías nacionales", añade.

De hecho, esta directriz llega "a medio día", es decir, "cuando ya ha comenzado la invasión". Una información a la que ha tenido acceso Jorge Calabrés y que "está confirmado por fuentes policiales presentes en Ceuta y JUPOL".