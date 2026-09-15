cuatro.com 15 SEP 2026 - 23:15h.

Ale veía en Mario a "un chico malo" que le ponía nerviosa

Para Mario, Ale era un "caramelito" que le había enamorado desde el primer momento

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“Tengo alergia al marisco, pero disfruto mucho comiendo mejillones y almejas”, bromeaba Mario divertido nada más llegar a 'First Dates' y quien iba a ser su pareja en el restaurante, Ale, sentía un flechazo nada más verle: “Me pareció un chico malo y me puse nerviosa”. La tensión no tardó en elevarse, dando paso a una química que la pareja no podía (ni quería) disimular

"Me ha encantado, es brutal", decía Mario mientras Ale coincidía, diciendo que tanto le había gustado Mario que se había sentido intimidada. Estábamos ante un flechazo con doble tirabuzón en el aire que llegaba al centro de la diana y aún no se había alejado de la barra.

Ya en la mesa hablaban de trivialidades, de gastronomía... pero Mario tenía claro lo que quería: "Tengo ganas de probar la gastronomía peruana, empezando por ella".

Mientras tanto, Ale le contaba en qué punto de su vida está: quiere probar experiencias distintas pasarlo bien... y disfrutar de su soltería: "No me quiero amarrar a algo tan pronto".

Coincidían en todo, también en que la "química" es muy importante en la intimidad: "¿Te consideras activa?", le preguntaba él y ella asentía entrando en detalles: "No soy sumisa, pero me gusta que me lleven. Me gusta experimentar, ¿Lo harías en el baño del avión?"; "en el baño de aquí", bromeaba el.

El momentazo en la intimidad de Mario y Ale

"Es una nena muy dulce, me ha enamorado, me habéis puesto un caramelito... esto no se hace", decía a solas Mario al equipo de 'First Dates'.

Ya más a solas, Ale le dedicaba un baile muy sexy a Mario. Estaban a oscuras y se ponía muy nervioso. "Soy angelito pero también tengo mi lado de diablita y hoy he venido un poquito diablita por el color", explicaba ella, él la abrazaba... "Me ha dejado a punto de eclosión", confesaba él.

La cita completa de Mario y Ale en 'First Dates'