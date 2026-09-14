cuatro.com 14 SEP 2026 - 23:05h.

Un soltero cautivó a Lidia Santos nada más entrar en el restaurante de 'First Dates'

Cristian no quiso tener un segundo encuentro con Kristina y dejó grabado un mensaje para Lidia Santos

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Uno de los solteros cautivó a Lidia Santos nada más entrar en el restaurante de ‘First Dates’. Primero fue por su altura, luego por su personalidad… ella hasta confesó que sentía algo que no había sentido desde que rompió con su última pareja. Lidia no lo sabía, pero él dejó grabado un mensaje en el que le pedía una cita, un encuentro en el programa y ella ha tomado una decisión.

Así conoció Lidia Santos a Cristian en 'First Dates'

“¡Uy, qué alto! Muy alto, increíble, a mí es que me encanta la gente alta”, decía Lidia nada más conocer a Cristian, que le correspondía: “Tú también eres increíble”. Se ponían uno al lado del otro para comprobar su altura, se miraban de cerca y hasta Matías veía lo buena pareja que hacían.

Pero él había ido allí a tener una cita con otra chica, Kristina. La cita del soltero se desarrolló con normalidad, pero más allá de la mesa seguían sucediendo cosas. Lidia le decía a las chicas: “Hacía un montón que no me pasaba, cuando ha entrado, me han temblado las piernas, me he puesto nerviosa, a mí me ha encantado”.

En un momento de su cita, Cristian preguntaba a solas al equipo: "¿Sería posible tener una cita con alguien del staf?” Así que, cuando acabó su cita, le dijo a Kristina que no veía feeling entre ellos. Él no era el único que lo pensaba y, cuando les vio marcharse, Lidia confesó a Carlos Sobera que llevaba un año que nadie le removía por dentro.

La proposición de Cristian para Lidia Santos

Pero pasó algo más que todos desconocíamos y es que Cristian dejó un mensaje grabado para Lidia. Antes de enseñárselo, Carlos Sobera le preguntaban a Lidia si seguía pensando en él y ella asentía: "Sí, me pareció muy mono".

Lidia Santos acepta tener una cita en 'First Dates'

En una tablet, Lidia veía entonces a Cristian diciendo: "Me gustaría mandarle un mensaje a Lydia y preguntarle si se anima a tener una cita conmigo". "¡Guau!", gritaban sus compañeros, el presentador le advertía que la cita tendría que ser allí, con ellos, en el restaurante y Lidia tomaba una decisión: "Me he puesto roja... Pues sí, sí tendría una cita con él aquí en el programa".

"Amigos ¡Aquí hay tema!", celebraba el presentador de 'First Dates' tras las palabras de Lidia ¿Qué ocurrirá durante la cita de Lidia y el soltero?