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'First Dates'

Alonso y Dolores se comen a besos en 'First Dates': “¡Ay cuando te pille!”

Alonso y Dolores se comen a besos: “¡Ay cuando te pille!”
La pasional cita de Alonso y Dolores en 'First Dates'. Mediaset Infinity
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Alonso tiene 84 años y Dolores 88. Los dos están viudos, los dos tienen hijos, pero viven solos porque no quieren irse a las casas de sus hijos. A ambos les gusta viajar, bailar, la playa… así que Cupido lo ha tenido fácil lanzando sus flechas en ‘First Dates’ porque ellos se han besado antes de sentarse a la mesa y hasta han planeado vivir juntos en su primera cita.

El primer beso de Dolores y Alonso

"Me gusta, no puedo remediarlo", decía Alonso de Dolores y, nada más conocerla, ya estaba pensando en qué autobuses podía viajar para ir a visitarla a Jaén. Tan bien se caían que se daban un besito en los labios tras su pequeña charla en la barra: "Me he lanzado porque me gusta", nos decía él a solas.

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Alonso y Dolores se plantean vivir juntos

Ya a la mesa hablaban de su edad, de sus parejas pasadas, de sus hijos, sus vidas... pero no tardaban en dejar de hablar del pasado y pasaban a hablar en primera persona de sí mismos y de cómo podrían comenzar una vida en común. No se detenían en hablar de citas, se imaginaban un futuro en común, a ella le gustaría vivir en su piso y él estaba encantado: "Lo que quiera, le voy a dar todos los caprichos".

Pronto descubrían que tienen gustos muy similares. A los dos les encanta viajar, bailar, la playa... Tan conectados estaban que Alonso le lanzaba piropos sin parar: "¡Guapa! Tienes unos ojos más cameladores... ¡Uy! ¡Qué beso te voy a dar cuando te pille!"; "serás correspondido porque yo también tengo ganas de besar", le decía ella.

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Con tal conexión y complicidad, no dudaban en marcharse a un lugar más íntimo juntos. Dolores y Alonso bailaban muy agarrados y se comían a besos, se besaban una y otra vez, aunque ella aclaraba que eran besos "de cariño": "Él ha sido más apasionado y yo le he dejado que lo sea".

"Besas muy bien", le decía ella; "me gustas tanto que te voy a dar los que quieras", respondía él. La pareja parecía enamorarse con el paso de los minutos: "Te voy a querer", le anunciaba él; "y yo me voy a dejar querer", le correspondía ella.

Así que, en su decisión final, Dolores y Alonso no solo decidían tener una segunda cita juntos, sino casi un futuro en común.

La cita completa de Dolores y Alonso en 'First Dates'

Amor a primera vista en ‘First Dates’: Dolores y Alonso planean vivir juntos en su primera cita
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