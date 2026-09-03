First Dates 03 SEP 2026 - 23:45h.

El soltero forma parte de un grupo de igualdad de género con el que dejó atrás el machismo

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Julio ha acudido al restaurante de 'First dates' en busca del amor. Eso sí, lo ha hecho en un momento crucial, ya que ha estado haciendo un trabajo personal que le ha llevado a su mejor versión. Nada más llegar y saludar a Carlos Sobera, el soltero no ha dudado en contarle al presentador en qué había consistido ese trabajo.

"Me metí en un grupo de igualdad de género. Empecé a evolucionar dentro del grupo, a ver muchas cosas que no me gustaban de mí", ha comenzado. Sobera le ha preguntado entonces que era aquello que le disgustaba de su persona. Julio ha respondido rotundo al instante: "El machismo que tenía. Era una persona autoritaria con la mujer. Parecía que yo era el que traía la parte económica a la casa, y el que tenía derecho a estar cansado".

Todo esto le empezó a generar "mucho malestar", y a partir de ahí empezó a reflexiona: "Empecé a centrarme en mí y ver que efectivamente era machista y sin reconocerlo".

La reacción de Patri

Durante su cena con Patri, Julio ha decidido compartir de nuevo este cambio y hacérselo saber a su cita: "Pertenezco a un grupo de igualdad de género, de nuevas reconstrucciones del machismo. Nos estamos reconstruyendo. La verdad es que he llevado un crecimiento muy importante, sobre todo desde que he empezado a reconstruirme. Ahí empecé a dar un vuelvo tremendo".

"El hombre está bien amueblado", ha comentado Patri con el equipo del programa. Y no solo eso. Que lleve las uñas pintadas no supone ningún problema para ella: "Que lleve las uñas pintadas a mí no me da vergüenza. Yo me puedo pasear perfectamente con él, y como vea que le miran raro, más fuerte le voy a agarrar".