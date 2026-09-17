Vuelve la polémica con los Es-Alert: ¿Se han quedado desfasados los avisos?

Los expertos señalan que las nuevas lluvias torrenciales son difíciles de prever y que las prealertas pueden ser una solución.

Los vecinos dicen que volvieron a llegar tarde en Valencia.

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Vuelve la polémica con las ES-Alert. Los vecinos dicen que volvieron a llegar tarde en Valencia. La Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O ha lamentado que el mensaje del Es-Alert que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana envió este miércoles a los teléfonos móviles de la ciudadanía de la provincia de Valencia "llegó muy tarde por lo que, otra vez, no sirvió para evitar el peligro, lo que es imperdonable".

En un comunicado, el colectivo expone que "la jornada del 16 de septiembre fue una tarde y ha sido una noche de mucha angustia en el colectivo de familias de las víctimas mortales de la dana porque, de nuevo, sentíamos la desprotección y porque, de nuevo, hemos comprobado que se ha llegado tarde".

"El sistema Es-Alert está para ser utilizado como alerta, no para que se envíe cuando ya está todo inundado. Eso es una irresponsabilidad. Es cierto que, en esta ocasión, el mensaje era más o menos correcto, pero ¿de qué sirve si llega cuando las carreteras y los túneles ya están cortados, y los garajes anegados?", plantean.

Desde la asociación añaden que, "si bien en algunos puntos la situación no era comparable a la dana del 29 de octubre de 2024 porque entonces no llovió en l'Horta Sud y en esta ocasión no ha llovido tanto en las cabeceras de los barrancos, el colectivo de personas afectadas no pudimos evitar rememorar aquella tragedia porque el ruido de los truenos, el viento y el agua que caía nos hacía temer las peores consecuencias y además el Es-Alert volvió a llegar muy tarde".

También califican de "grave irresponsabilidad que la Generalitat Valenciana no suspendiera por la tarde la actividad laboral, lo que puso en peligro a muchas personas en sus desplazamientos de regreso a casa". "Igual que muchos ayuntamientos cancelaron clases o actividad deportiva, la Generalitat tendría que haber suspendido la jornada laboral a partir de una hora. La consecuencia fue que cientos de personas se quedaron atrapadas en la Pista de Silla, de regreso del trabajo de València a l'Horta Sud, mientras caía una tromba, lo que las puso en peligro y se podía haber evitado tomando medidas", argumentan.

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En este punto, han incidido en que "hay muchos negocios como los centros comerciales, las gasolineras o las farmacias que cierran muy tarde" y "las personas que trabajan allí, luego tienen que volver a su casa y coincidió con el momento de la tromba". "De nuevo, la Generalitat ha dejado de asumir la responsabilidad y ha puesto a la gente en peligro", han censurado.

Por otra parte, el colectivo señala que el grupo de WhatsApp funcionó en la jornada del 16 de septiembre "como una red de apoyo durante todo el día y parte de la noche". "Fue una especie de autocuidado porque seguimos sin tener confianza en quien nos tiene que proteger, que es sobre todo la administración autonómica. Y episodios como el que hemos vivido no ayudan a recuperar la confianza".

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Emergencias niega la demora en la alerta. Señalan que la AEMET a media tarde descartó elevar la alerta a roja y dice que ellos la enviaron cuando creció el peligro hidrológico por desbordamiento de cauces y barrancos.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que este miércoles, durante la alerta naranja por lluvias, "todos los planes y todos los avisos funcionaron perfectamente", hubo "avisos en tiempo y forma" y el envío del ES-Alert siguió "criterios técnicos" y, por tanto, fue "acertado".

Preguntado por si el ES-Alert se envió tarde a la población, Llorca se ha remitido a las explicaciones técnicas del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, al tiempo que ha subrayado que "un ES-Alert no se envía para avisar de que va a llover" sino que "en los días antes surgen ya los avisos en base a la información que remite a Aemet".

El jefe del Consell ha insistido en que el aviso activo en la Comunitat Valenciana era de nivel naranja y no una alerta roja y en que "se habían hecho todos los avisos correspondientes y se había facilitado toda la información a los municipios" para que estableciesen las medidas de prevención oportunas en sus Cecopal. "Por lo tanto, avisos ha habido en tiempo y en forma", ha asegurado.

Llorca ha expuesto que, desde la dana de 2024, se decidió que "cuando queda claro que hay un aviso por alerta roja, se envía un ES-Alert preventivo". Así, ha remarcado que "la única vez que se utiliza el ES-Alert como algo preventivo" es cuando la Aemet ha dado aviso de una alerta roja.

El 'president' ha detallado que "ayer, en un momento determinado dentro de esa alerta naranja, el conseller de Emergencias al frente del Cecopi y las personas que están allí en el Cecopi decidieron enviar un ES-Alert porque las lluvias que se estaban dando, y en el espacio-tiempo que se estaban dando, se ajustaban ya más a un criterio de alerta roja que de alerta naranja". "Por lo tanto, en previsión de que pudiese aumentar considerablemente el caudal de los barrancos, decidieron enviar ese ES-Alert", ha relatado. "Son criterios técnicos que adoptan las personas que están al frente de la emergencia y yo creo que es un criterio acertado", ha recalcado el presidente de la Generalitat.

Asimismo, Llorca ha lamentado que "nos falta aún mucha pedagogía, nos falta mucha educación en cuanto a las alertas". "Tenemos que aún aprender a diferenciar qué es un ES-Alert, qué es una preemergencia, qué es una emergencia, qué es un aviso y es algo que llevamos reivindicando mucho tiempo y que tenemos que empezar también a formar en colegios, a los más jóvenes y a toda la sociedad en general, para que cada vez tengamos una mejor información y tengamos claro qué sistemas se emplean", ha agregado.

Además, ha comentado que "en España no está protocolizado aún por Protección Civil el empleo y el uso del ES-Alert y que, por lo tanto, ahora están primando los criterios que se establecen en cada Cecopi de cada comunidad autónoma". "Yo creo que también tenemos que hacer una reflexión y tendremos que empezar a trabajar por parte de todas las administraciones para que se protocolicen todos los ES-Alert de tal forma que, estés en el lugar que estés de tu país, puedas tener el mismo criterio a la hora de enviarlo", ha defendido.

Llorca ha puntualizado que él entiende que "tiene que ser muy difícil ser tan exactos en la cantidad de lluvias", si bien "es cierto que tuvimos rachas de lluvias que apuntaban más a una alerta roja y que lo que había decretado es una alerta naranja". "Yo intento no polemizar, no discutir, sino buscar soluciones", ha añadido.

Debido precisamente a esa dificultad "es importante que siempre estemos coordinados y siempre estemos en contacto entre todas las administraciones". Llorca ha señalado que no le consta que se produjese "ningún problema" de coordinación entre administraciones, que esta "ha funcionado y que gracias a ello hoy estamos volviendo a la normalidad".

Así, ha explicado que él estuvo en contacto con Emergencias, con "bastantes alcaldes de los pueblos donde más estaba lloviendo" y también con la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. "Entiendo que todas aquellas administraciones u organismos que tenían que estar pasando información al Cecopi funcionaron", ha comentado Llorca.

Llorca ha insistido en que durante el episodio de este miércoles es "innegable" que se produjeron "momentos difíciles" pero ha destacado afortunadamente no se haya producido "ningún daño personal", más allá de "algunos daños materiales que no son cuantiosos". "Yo creo que es un hecho evidente que prueba que los servicios de coordinación emergencias funcionaron", ha indicado.

El jefe del Consell ha insistido en que este jueves continúa la alerta naranja y ha pedido "muchísima precaución" y ha insistido en que la ciudadanía siga las indicaciones y las recomendaciones de las administraciones, además de estar atentos a las indicaciones desde los canales oficiales de la Generalitat.

Llorca ha destacado que la Comunitat Valenciana ha estado "recuperando la normalidad" durante la mañana y que Metrovalencia presta servicio en la totalidad de su red después de las incidencias registradas. No obstante, la Generalitat ha indicado que persisten algunas alteraciones en la regularidad, retrasos y supresiones puntuales derivadas de los daños ocasionados por el agua y de las incidencias que todavía están pendientes de resolución. También ha explicado que las carreteras de titularidad autonómicas "ya están todas operativas aunque persisten algunos trabajos de limpieza", por lo que ha pedido "precaución".

Cabe destacar que durante la noche hubo principalmente acumulaciones de agua en las carreteras CV35, CV33, CV31, CV407 y CV365, mientras que en la provincia de Castellón se registraron algunos desprendimientos de grava o árboles caídos en la CV20 CV195 CV198 CV223 CV10.

Por qué emitieron una Es-Alert

"Si una vez se ha producido el fenómeno vemos que existe una posibilida de desbordamientos tendremos que remitir un Es-Alert", defiende el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que ha defendido el uso del mensaje ES-Alert durante la noche de este miércoles por el episodio de lluvias que afectó a la provincia de Valencia y ha concretado que se adoptó la decisión de hacer uso de esta herramienta a raíz de la activación de las alertas hidrológicas al existir riesgo de desbordamiento de cauces y barrancos.

De este modo lo ha manifestado, en rueda de prensa en la Conselleria este jueves, para explicar las actuaciones de su departamento ante el episodio de lluvias que afectó el miércoles a la provincia de Valencia, que descargaron con fuerza en buena parte de la misma y se concentraron en el área metropolitana de la capital, l'Horta Nord y Sud y otras comarcas cercanas como el Camp de Turia.

Valderrama ha concretado las razones por las que se decidió remitir el mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la población sobre las 22.07/22.08 horas del miércoles: "Aparte de los incidentes, había riesgo de inundaciones y desbordamiento de cauces y barrancos. Es la información fundamental para enviar el ES-Alert".

Así, ha detallado que se remitió por "la multiplicación de incidentes importantes y por ese riesgo de inundaciones que venía reflejado en las diversas alertas hidrológicas" en las zonas del Carraixet-Calderona, Poyo-Saleta, Alto Turia y Magro. El objetivo de esta herramienta, ha incidido, es que "cuando haya ya incidentes importantes la población pase a la acción y tome medidas necesarias".

Sobre la gestión del episodio de lluvias, el conseller de Emergencias ha detallado que consultó este miércoles por la tarde --a las 17.00 horas-- a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre la posibilidad de que el aviso naranja se incrementara a rojo, pero el organismo estatal le trasladó que era "muy poco probable".

Valderrama ha concretado que las lluvias fueron "muy torrenciales", aunque no llegaron a alcanzar los umbrales del nivel rojo. Como ejemplo ha citado la localidad de Torrent, donde entre las 20.50 y las 21.50 horas se registraron 87,5 l/m2, rozando los 90 l/m2 con los que se activa el nivel rojo. Únicamente el municipio de Real superó este límite, con 92 l/m2 en tan solo una hora. En esta línea, ha asegurado que el 112 a las 21.00 horas tenía información de 47 incidentes y ese "no es motivo de remitir ES-Alert porque no hay riesgo para la población". "Se remite cuando hay riesgo de desbordamiento de barrancos", ha insistido.

El titular de Emergencias e Interior ha expuesto que su departamento sigue dos motivos para enviar el mensaje de alerta: el primer caso con "carácter preventivo" y automáticamente ante la activación por parte de Aemet de un aviso nivel rojo y el segundo es cuando hay que "pasar a la acción", como en los incendios forestales para confinar o evacuar poblaciones.

Por otro lado, Juan Carlos Valderrama ha descargado en la Liga de fútbol la responsabilidad de suspender el partido Levante UD-Athletic Club celebrado en el estadio Ciutat de València este miércoles, porque es quien tiene la "última decisión". Además, ha indicado que Emergencias informó a los ayuntamientos para que estos tomaran "las medidas necesarias" y ha esgrimido que la Conselleria no tiene "información" sobre todos los eventos que se celebran en los municipios, como por ejemplo los encuentros deportivos.

En este contexto, ha subrayado que la Liga consideró que la alerta nivel naranja "no era para cancelar el partido" previamente a su celebración y ha recalcado que este organismo "tiene la información para saber en cada momento qué tiene que hacer". Además, ha hecho hincapié en que la protección civil es una cuestión de "colaboración, coordinación y corresponsabilidad de todas las administraciones".

Los avisos de la AEMET ayer en la provincia de Valencia eran naranjas, no rojos. ¿Por qué?

Los modelos meteorológicos no predecían tantos litros en tan poco tiempo. Por tanto, ¿puede que los avisos se estén quedando desfasados ante estas nuevas lluvias, cada vez más súbitas y extremas?

Cuando hablamos de avisos, hablamos de los litros que pueden caer y de la intensidad de las lluvias que se prevén. Y ayer, con lo que predecían los modelos meteorológicos, el aviso naranja era el correcto. Se esperaban lluvias en tre 40 y 60 litros en una hora, y eso es un aviso naranja, señala Francisco Martín, meterológo de Meteored.

Al final, en muchos puntos cayó más y en menos tiempo. "Porque ahora no llueve como antes, las tormentas son cada vez son mas súbitas y extremas y más difíciles de predecir", señala Martín. En Torrent, por ejemplo, cayeron 70 litros en apenas media hora y eso es imposible de predecir. No hay modelo a dia de hoy

¿Habría que revisar entocnes los avisos de la Aemet? ¿Dar más avisos rojos?

"No, rojo solo situacion excepcional, pero hay dos cosas que sí se pueden hacer: Lanzar avisos basados en los impactos en zonas pobladas que pueden tener esas luvias y otra cosa, que ya se hace en algunos países: enviar un Pre-Alert, antes del es-alert. Y hay que concienciarse de lo que supone un aviso naranja, que ya es un riesgo para la vida. Porque no hace falta un aviso rojo para que nuestra vida corra peligro", señala el experto.