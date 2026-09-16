La pérdida masiva de hielo en la Antártida y Groenlandia pone en riesgo a seis millones de personas

Beatriz Benayas 16 SEP 2026 - 21:00h.

Un aumento del nivel del mar de poco más de tres centímetros pone en riesgo a seis millones de personas.

El deshielo de Groenlandia y Antártida se acelera: han elevado el nivel del mar más de 3 cm en 50 años.

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El estudio más exhaustivo del deshielo de los polos hasta hoy confirma la pérdida masiva de hielo en la Antártida y Groenlandia. Nada menos que 11 billones de toneladas de hielo se han perdido. Eso es al menos lo que 27 misiones satelitales de la NASA y la Agencia Espacial Europea llevan observando desde hace más de medio siglo.

Desde 1970 han ido capturando la evolución de las dos mayores capas de hielo del planeta y hoy corroboran que el retroceso es enorme y que la mayoría de esos 11 billones de toneladas son trozos de hielo que se han desprendido de los glaciares.

La Antártida ha perdido mucha más masa en verano de la ganada en invierno. El mismo patrón, siempre a peor, ha vivido Groenlandia. En conjunto, Groenlandia y la Antártida son responsables actualmente de alrededor de una cuarta parte del aumento global del nivel del mar.

Esa pérdida de hielo ha hecho subir el nivel de mares y océanos 3 centímetros. Cada uno de esos centímetros que sube el mar por el calentamiento global, se traduce en dos millones de personas afectadas por inundaciones en el mundo.